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Политика
25 сентября 2019, 19:49

Беларусь выступает за эффективное партнерство ООН и региональных организаций в целях мира - Макей

Владимир Макей. Фото из архива
Владимир Макей. Фото из архива

25 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь выступает в поддержку развития эффективных партнерских отношений между Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организациями в целях поддержания международного мира, безопасности и стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая сегодня в Нью-Йорке во время дебатов высокого уровня Совета Безопасности ООН на тему "Сотрудничество ООН с региональными и субрегиональными организациями в поддержку мира и безопасности: роль ШОС, СНГ и ОДКБ в борьбе с терроризмом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Это требование современной жизни, условие устойчивого развития стран и народов и обеспечения мирных, безопасных условий для прогресса и процветания", - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Министр назвал важной и своевременной инициативу о проведении дискуссии Совета Безопасности ООН по вопросам сотрудничества с тремя региональными организациями - Содружеством Независимых Государств, Организацией Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организацией сотрудничества. "Актуальным является рассмотрение этого вопроса сквозь призму поддержания международного мира и безопасности, особенно в контексте борьбы с терроризмом", - убежден он.

Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь является членом ОДКБ и СНГ, а также государством-наблюдателем в ШОС. "Мы высоко ценим потенциал этих организаций и вносим свой вклад в обеспечение их эффективного функционирования, - сказал он. - Важно отметить, что в ходе предыдущей сессии Генассамблея ООН единогласно приняла три резолюции, касающиеся сотрудничества с СНГ, ОДКБ и ШОС. Это подтверждает широкое признание вклада этих региональных организаций в поддержание мира и безопасности, свидетельствует об их международном авторитете. Мы приветствуем подписание в ноябре 2018 года Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии между секретариатом ОДКБ и Контртеррористическим управлением ООН".

Глава белорусского МИД убежден, что только совместными решительными действиями всех государств и тесной координацией усилий международных и региональных организаций под эгидой ООН можно эффективно противодействовать терроризму и вносить реальный вклад в укрепление общей безопасности.-0-

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 24 сентября принял участие в открытии общей дискуссии 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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