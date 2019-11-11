Беларусь выступает за налаживание общенационального диалога для преодоления противоречий в Боливии - МИД

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за налаживание общенационального диалога в целях преодоления всех имеющихся противоречий в Боливии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, размещенном на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.
"Исходим из необходимости разрешения ситуации исключительно мирным путем, в рамках правового поля и Конституции страны. Разногласия в боливийском обществе не должны становиться поводом для противоправных действий, ведущих к непредсказуемым последствиям, - подчеркнули в МИД. - Выражаем поддержку всем усилиям, направленным на восстановление общенационального согласия в Боливии, и надеемся, что в кратчайшие сроки там установятся мир и стабильность".
Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили заинтересованность Беларуси в развитии отношений с Боливией как с перспективным партнером в данном регионе Латинской Америки во всех сферах, представляющих взаимный интерес.-0-