Беларусь выступает за полноформатный диалог между интеграционными объединениями - Макей

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за формирование устойчивых механизмов полноформатного диалога между интеграционными объединениями. Об этом глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил сегодня на совместном заседании коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Расположенная на стыке Евразийского и Европейского союзов, Беларусь стремится к партнерству или, как мы говорим, интеграции интеграций или кооперации интеграций, что близко продвигаемой в Европе идее совместимости, и выступает за формирование устойчивых механизмов полноформатного диалога между интеграционными объединениями", - отметил Владимир Макей.

По его мнению, есть перспективы у взаимодействия ЕАЭС с китайской инициативой "Один пояс и один путь". Этот вопрос также будет обсужден на заседании коллегий двух министерств. "Интерес к данной теме идет, что называется, от земли, от конкретных субъектов хозяйствования, и мы должны такой интерес поддерживать", - подчеркнул он.

В июне 2019 года в индустриальном парке "Великий камень" состоится мероприятие высокого уровня в рамках инициативы "Один пояс и один путь". "Представляется, что c учетом серьезного бизнес-компонента программы мероприятие станет полезным для практического наполнения идеи сопряжения интеграционных процессов в Большой Евразии", - обратил внимание министр.

Есть подвижки в диалоге и с другим крупным объединением - Шанхайской организацией сотрудничества, в которой последовательно укрепляется экономическое измерение. "Состоявшееся в прошлом месяце в Душанбе заседание Совета глав правительств стран - членов и наблюдателей ШОС продемонстрировало стремление сторон к укреплению взаимодействия в этой организации. Перспективные направления сотрудничества, на которых Беларусь предлагает сконцентрироваться, - информационная, продовольственная и ядерная безопасность, развитие информационных технологий", - отметил Владимир Макей.

Сопоставимый уровень интеграции в ЕАЭС и в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) позволяет серьезно подойти к обсуждению идеи сопряжения и с этим объединением, сказал министр. Белорусская сторона рассчитывает, что подписанный недавно в Сингапуре меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и АСЕАН придаст новый импульс этой работе.

"Предлагаем подумать о совместном вынесении на рассмотрение в ходе одного из ближайших мероприятий ЕАЭС решения, которое нацеливало бы ЕЭК на установление более тесных информационных обменов с коллегами в секретариатах инициативы "Один пояс и один путь", ШОС, АСЕАН. Практическим результатом таких обменов могла бы стать подготовка специального аналитического доклада на тему сопряжения интеграционных процессов в Большой Евразии с выявлением перспективных областей сотрудничества", - считает он.

В Беларуси выступают за то, чтобы такое сопряжение в первую очередь носило прикладной характер: развитие инфраструктурных связей между странами в сферах транспорта и энергетики, создание взаимодополняющих механизмов сотрудничества между различными интеграционными процессами, формирование беспрепятственной среды для торгового, экономического и инвестиционного сотрудничества.

"В контексте наших шагов по укреплению взаимодействия ЕАЭС с паназиатскими интеграционными объединениями мы также обсудим идею создания Большого евразийского континентального партнерства и, оперируя географическим ориентирами, перспективу общего экономического пространства от Лиссабона, через Минск и Владивосток, до Джакарты", - добавил Владимир Макей.-0-