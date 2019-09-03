Беларусь выступает за постоянный экспертный диалог для полноценного развития сотрудничества с Литвой

Валерий Барановский и Линас Линкявичюс. Фото посольства Беларуси в Литве

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Литве Валерий Барановский встретился с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Обсуждался комплекс вопросов двусторонней повестки дня, в том числе политическое и экономическое взаимодействие между двумя странами, а также ряд проблемных аспектов.

"Белорусская сторона подчеркнула необходимость проведения постоянного экспертного диалога в целях снятия озабоченностей сторон, мешающих полноценному развитию двустороннего взаимодействия", - проинформировали в пресс-службе.-0-