31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за расширение информационного сопровождения сотрудничества в СНГ. Это предусмотрено Концепцией белорусского председательства в Содружестве в 2021 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

В числе приоритетов работы в гуманитарной сфере - наращивание многостороннего сотрудничества в информационной сфере, расширение информационного сопровождения сотрудничества в рамках Содружества, формирование общего телеинформационного пространства, выработка согласованных подходов стран к дальнейшему развитию цифрового телерадиовещания.

Наша страна будет координировать работу по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения стран СНГ, реализации совместных мер предупреждения и борьбы с инфекционными заболеваниями, а также будет способствовать завершению работы по формированию соответствующей договорно-правовой базы.

В Концепции также отмечено, что Беларусь будет способствовать созданию благоприятных условий для дальнейшего развития культурных связей и культурного обмена, в том числе между представителями этнических диаспор, распространения общих гуманистических ценностей народов стран СНГ, сохранения и развития историко-культурного наследия, развития молодежного добровольческого движения в сфере культуры.

Белорусская сторона продолжит работу по развитию нормативной правовой базы, направленной на формирование общего образовательного пространства Содружества. Она намерена оказывать содействие развитию партнерских связей между образовательными организациями государств - участников СНГ, реализации совместных образовательных проектов и программ. Беларусь планирует расширять международное сотрудничество в области книгораспространения и полиграфии, развивать связи в сфере печати и информации в рамках интеграционных объединений.

Предусмотрено также развивать и укреплять сотрудничество государств - участников СНГ в социально-трудовой сфере, активизировать проводимую работу по поэтапному формированию общего рынка труда и регулированию миграции рабочей силы государств - участников СНГ.

Речь идет и об укреплении международных туристских связей, формировании общего туристского пространства стран Содружества, объединении усилий в создании совместного турпродукта и продвижении его на мировом рынке.

Отдельное внимание в документе уделено консолидации усилий по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, обеспечению безопасности жизнедеятельности и социально-экономического развития регионов, пострадавших в результате радиационных аварий и инцидентов, а также в связи с радиационно-опасными производствами.-0-