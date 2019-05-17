Беларусь выступает за расширение регионального сотрудничества для укрепления глобальной антитеррористической коалиции

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Душанбе 16-17 мая белорусская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Андреем Дапкюнасом приняла участие в организованной правительством Таджикистана совместно с ООН, ЕС и ОБСЕ конференции высокого уровня "Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и его финансированием за счет незаконного оборота наркотиков и организованной преступности". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Андрей Дапкюнас проинформировал об усилиях Беларуси в области противодействия финансированию терроризма, подчеркнул необходимость расширения регионального сотрудничества в целях укрепления глобальной антитеррористической коалиции.

Особый акцент был сделан на важности использования новых и новейших технологий для более эффективного реагирования на риски и угрозы современных проявлений терроризма. В этой связи заместитель министра привлек внимание к международной конференции высокого уровня по тематике борьбы с терроризмом с помощью инновационных подходов и использования новых и новейших технологий, которую Беларусь организует совместно с ООН в Минске в сентябре 2019 года.

В рамках конференции состоялись встречи Андрея Дапкюнаса с министром иностранных дел Таджикистана Сироджидином Мухриддином, заместителем Генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления Владимиром Воронковым и заместителем Генерального секретаря по общей политике безопасности и обороны Европейского союза и реагированию на кризисные ситуации Европейской службы внешних действий Педро Серрано.

На встрече с министром иностранных дел Таджикистана Андрей Дапкюнас отметил высокий уровень организации душанбинской конференции и представительный круг ее участников. Таджикский и белорусский дипломаты обсудили пути дальнейшего совершенствования взаимодействия двух стран по содействию более эффективному многостороннему международному сотрудничеству в противодействии глобальной террористической угрозе. Стороны также обсудили ход подготовки официального визита в Беларусь Президента Таджикистана.

Заместитель главы МИД Беларуси и глава контртеррористического управления Секретариата ООН подчеркнули важность укрепления координации национальных усилий государств ООН в борьбе с терроризмом. В качестве практической меры по содействию такой координации собеседники обсудили возможность подготовки списка национальных координаторов государств ООН по борьбе с терроризмом.

На встрече с заместителем генерального секретаря по общей политике безопасности и обороны Европейского союза и реагированию на кризисные ситуации Европейской службы внешних действий заместитель министра подчеркнул большую роль ЕС и европейских стран в разработке эффективной коллективной международной стратегии по борьбе с терроризмом и пригласил представителей соответствующих структур ЕС к активному участию в минской антитеррористической международной конференции 2019 года.-0-