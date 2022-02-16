16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за развитие практического сотрудничества между ОДКБ и профильными структурами ООН в сфере поддержания международного мира и безопасности. Об этом заявил представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков на прениях в Совете Безопасности ООН по теме сотрудничества между ООН и ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Валентин Рыбаков отметил, что ОДКБ прошла значительный и очень непростой путь трансформации - от оборонительного по своей сути союза до многофункциональной организации безопасности, обладающей реальными инструментами и коллективными механизмами для борьбы с широким спектром современных вызовов и угроз. "Мы воспринимаем развитие сотрудничества наших двух организаций в сферах, представляющих взаимный интерес, как естественный и логичный процесс", - сказал дипломат.

В рамках работы по поддержанию мира и безопасности отдельный фокус работы организации направлен на ситуацию в Афганистане, который напрямую граничит с внешними рубежами ОДКБ. "Беларусь будет поддерживать инициативы партнеров по ОДКБ на площадке ООН, направленные на содействие безопасности в Афганистане и приграничных регионах, и нейтрализации вызовов и угроз, связанных с терроризмом и экстремизмом. В этом контексте особое значение приобретает налаживание системного взаимодействия между Секретариатом ОДКБ и Контртеррористическим управлением ООН. Основа для этого есть в виде соответствующего меморандума от 9 ноября 2018 года", - отметил Валентин Рыбаков.

По его словам, перспективное направление - тематика миротворчества: "Беларусь, выдвинувшая в 2011 году инициативу о развитии сотрудничества между ОДКБ и ООН в данной сфере, придает больше значение ведущемуся диалогу между двумя организациями по этой теме".

Белорусский дипломат напомнил, что Коллективные миротворческие силы ОДКБ впервые были задействованы в январе 2022 года в Казахстане на основании обращения Президента этой страны и в полном соответствии с Уставом ООН и Договором о коллективной безопасности. Государства - члены организации и международные эксперты, включая представителей ООН, высоко оценили своевременность и оперативность принятых решений о проведении миротворческой операции.

Как отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе недавней внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, действия коллективных сил позволили нарушить планы заказчиков и исполнителей спровоцированного конфликта в стране и нормализовать ситуацию, а также продемонстрировать дееспособность и потенциал организации.

"Высокий потенциал ОДКБ в сфере миротворчества может быть крайне полезен для системы миротворчества ООН, где наблюдается большой дефицит специалистов, техники и инфраструктуры. Считаем, что направление мобильных госпиталей, военных медиков или отрядов по разминированию, а также оборудования и инфраструктуры могло бы стать возможной формой участия ОДКБ в миротворчестве ООН в рамках мандатов Совета Безопасности", - заявил Валентин Рыбаков.

По его словам, можно было бы подумать и о других сферах совместной работы, не связанных напрямую с деятельностью Совета Безопасности ООН, но важных с точки зрения превентивной дипломатии. "Международная информационная безопасность является весьма актуальной темой с учетом резкого роста частоты инцидентов в сфере информационно-коммуникационных технологий, которые становятся не только все более дестабилизирующими и разноплановыми, но и в значительной степени подрывают доверие между странами", - сказал дипломат.

Он также подтвердил готовность Беларуси как страны-кандидата в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы содействовать всем совместным инициативам ООН и ОДКБ на благо международного мира и безопасности.-0-