Беларусь выступает за сильную и единую Европу - Макей

4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь выступает за сильную и единую Европу, а также за устойчивое евразийско-атлантическое партнерство, в том числе в военно-политической сфере. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на экспертном совещании "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Доверие и снятие барьеров - ключевые факторы стабильности в регионе. Поэтому Беларусь выступает за сильную и единую Европу, а также устойчивое евразийско-атлантическое партнерство, в том числе в военно-политической сфере. И мы предпринимаем практические шаги в этом направлении", - подчеркнул глава белорусского МИД.

Министр также отметил, что Беларусь, будучи членом ОДКБ, в то же время восстановила военное сотрудничество с Великобританией, Германией, Латвией, Литвой, Польшей и США. " Мы налаживаем взаимодействие с соседними странами - членами НАТО в области обмена информацией. Успешно развивается сотрудничество с США по линии правоохранительных органов, включая Госпогранкомитет, Следственный комитет и МВД. Мы заинтересованы в заключении с США соглашений по экономическим вопросам, в том числе по избежанию двойного налогообложения", - заметил глава внешнеполитического ведомства. -0-