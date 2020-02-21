Беларусь выступает за укрепление экономико-экологического измерения на пространстве ОБСЕ - Савиных

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усиление роли экономико-экологического измерения - ценный инструмент повышения доверия и стимулирования конструктивного диалога на пространстве ОБСЕ. Такое мнение высказал глава белорусской парламентской делегации в ПА ОБСЕ, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных на 19-й зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая 20-21 февраля проходит в Вене, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

"Усиление роли экономико-экологического измерения само по себе является ценным инструментом повышения доверия, стимулирования конструктивного диалога, снижения напряженности и предотвращения конфликтов на пространстве ОБСЕ", - отметил Андрей Савиных на заседании общего комитета по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде. Он привлек внимание к международной конференции по тематике развития цифровой экономики, организуемой в мае 2020 года в Минске совместно с офисом Экономкоординатора ОБСЕ и Комиссией ООН по международному торговому праву (UNCITRAL), рассказали в Палате представителей.

Кроме того, Андрей Савиных принял участие в заседании Постоянного комитета и совместном заседании трех общих комитетов, рабочей встрече руководителей делегаций парламентов государств - членов ОДКБ в ПА ОБСЕ. Глава белорусской делегации выступил с приветственным словом на открытии выставки, организованной российской стороной и посвященной освобождению Европы от нацизма.-0-