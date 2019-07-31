Беларусь выступает за укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с торговлей людьми

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Елена Купчина приняла участие в организованном Управлением ООН по наркотикам и преступности мероприятии, посвященном Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Выступая от имени Беларуси и как председатель 28-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, Елена Купчина обратила внимание на те усилия, которые на протяжении более 15 лет предпринимает наша страна по активизации международного сотрудничества в сфере борьбы с торговлей людьми.

Была подчеркнута важность сохранения этой проблематики в качестве одной из приоритетных в повестке дня Организации Объединенных Наций, необходимость учета и должного реагирования на современные тенденции и формы этого вида преступности, а также продолжения конкретных и ощутимых действий по борьбе с ней на национальном уровне, дополняемых усилиями по дальнейшему укреплению международного сотрудничества в этой сфере.

На мероприятии выступил исполнительный директор УНП ООН Юрий Федотов, в формате видеоконференции - постоянный представитель Фиджи, представители неправительственных организаций Италии и Нигерии. Были также представлены видеообращения руководителей министерств и ведомств Боливии, Доминиканской Республики, Малави и Малайзии. Участники мероприятия проинформировали о передовом опыте противодействия торговле людьми, существующих проблемах и вызовах.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 2013 году в связи с необходимостью повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми, поощрять и защищать их права. Он отмечается ежегодно 30 июля с 2014 года.-0-