Беларусь выступает за укрепление роли ЦЕИ в качестве площадки для диалога - Шестаков

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Евгением Шестаковым приняла участие во встрече глав правительств государств - членов Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ) в Риме (Италия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Во время пленарной сессии саммита Евгений Шестаков выступил за дальнейшее укрепление роли ЦЕИ в качестве площадки для диалога и развития регионального сотрудничества, а также за расширение контактов между странами-членами посредством укрепления транспортных связей, гармонизации торговых процедур, упрощения транзита, содействия энергетической и цифровой взаимосвязанности.

Замминистра призвал усилить экономическое измерение ЦЕИ и развивать партнерство с другими международными организациями. В контексте председательства Беларуси в 2020 году в Евразийском экономическом союзе выразил готовность белорусской стороны оказать максимальное содействие, особенно в целях сопряжения интеграционных процессов на европейском континенте.

Глава белорусской делегации отметил важность наращивания сотрудничества в области науки и технологий в рамках ЦЕИ, привлек внимание к инициативе Беларуси по формированию системы технологического прогнозирования на международном уровне.

Во время саммита состоялась встреча Евгения Шестакова с генеральным секретарем ЦЕИ Роберто Антонионе. Обсуждались перспективы сотрудничества Беларуси и ЦЕИ, включая возможность проведения в стране ряда мероприятий по этой линии в 2020 году. Замминистра также провел двусторонние встречи с руководителями ряда делегаций.

ЦЕИ - межгосударственное объединение, созданное в 1989 году в целях развития регионального сотрудничества. В настоящее время в состав ЦЕИ входят 17 государств: Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Италия, Молдова, Польша, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия. Беларусь является членом ЦЕИ с 1996 года.-0-

Фото МИД