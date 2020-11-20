Беларусь выступает за универсализацию договора о запрещении ядерных испытаний - Дапкюнас

20 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель нашей страны при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас вручил полномочия исполнительному секретарю Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.
В ходе беседы с руководителем секретариата комиссии Андрей Дапкюнас подчеркнул важность работы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ для сохранения международного мира и безопасности.
Кроме того, белорусский дипломат подтвердил последовательную поддержку Беларусью процесса универсализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и его скорейшего вступления в силу.-0-