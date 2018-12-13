Беларусь выступает за урегулирование спорных вопросов только путем переговоров

13 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь последовательно выступает за разрешение всех спорных вопросов в сфере безопасности исключительно путем переговоров. Об этом заявил председатель правления Центра изучения внешней политики и безопасности Андрей Русакович сегодня в Минске на международном семинаре "Международная безопасность и НАТО в 2018 году", передает корреспондент БЕЛТА.

"Форум стал уже традиционным, его значение как востребованной и профессиональной площадки для дискуссий по актуальным вопросам международной повестки дня общепризнано, - отметил Андрей Русакович. - Тематика семинара весьма широкая, однако ключевым моментом неизменно являются вопросы международной безопасности".

Как известно, оценки сложившейся ситуации в этой сфере различны. "Например, есть точка зрения, согласно которой планета находится на грани глобального конфликта, чуть ли не накануне начала третьей мировой войны. Другие политики и эксперты утверждают, что ничего экстраординарного в сложившейся ситуации нет, происходит достаточно сложный и неоднозначный процесс перебалансировки, модернизации международной, характерный для всей многовековой истории человечества", - добавил он.

Как подчеркнул Андрей Русакович, мир находится в поиске новой формулы безопасности. "И здесь важно отметить следующее: все участники международного общения должны прийти к осознанию того простого, на первый взгляд, факта, что современность нуждается в принципиально новой философии безопасности. При современном уровне развития вооружений очевидно, что в эскалации противостояния и возможном военном конфликте не может быть победителей. Проиграют все - и прежде всего люди. Поэтому именно интересы человека как главного субъекта отношений должны быть положены в основу новой философии безопасности", - убежден руководитель Центра изучения внешней политики и безопасности.

Андрей Русакович обратил внимание участников семинара на белорусские идеи нового Хельсинкского процесса; подходы, направленные на превращение стран Восточной Европы в трансграничный пояс стабильности и взаимодействия; предложения по обеспечению мира на юго-востоке Украины. "Следует подчеркнуть, что именно объединяющая, не конфронтационная политика является важнейшей составной частью внешнеполитической идентичности белорусского государства", - подчеркнул Андрей Русакович.

Он также поблагодарил соорганизаторов мероприятия: Департамент публичной дипломатии Организации Североатлантического договора, Фонд им.Конрада Аденауэра, контактное посольство НАТО в Беларуси, которым является эстонская дипмиссия.-0-