Беларусь выступает за усиление регионального сотрудничества стран со средним уровнем дохода

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко принял участие в четвертом заседании Региональной группы высокого уровня по выработке политики в Европе и Евразии, которое прошло в формате видеоконференции под эгидой Всемирного экономического форума (ВЭФ). Об этом БЕЛТА сообщили в МИД.

Главной темой заседания стали направления и форматы углубления торговых связей региона Европы и Евразии с США в посткоронавирусную эпоху.

Беларусь выступает за усиление регионального сотрудничества с фокусом на страны со средним уровнем дохода, а также за развитие имеющихся многосторонних инфраструктурных проектов для поддержания устойчивых к кризисам цепочек производства и поставки продукции. В качестве конкретного шага в направлении углубления торговых связей с США Беларусь рассматривает скорейшее присоединение к Всемирной торговой организации всех стран региона Европы и Евразии.

Всемирный экономический форум - неправительственная организация со штаб-квартирой в Женеве. ВЭФ является организатором ежегодного экономического форума в Давосе, к участию в котором приглашаются главы государств, руководители ведущих корпораций, видные экономические аналитики. Региональная группа создана для обсуждения путей восстановления мировой экономики после COVID-19.-0-