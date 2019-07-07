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Беларусь за укрепление экономико-экологического измерения ОБСЕ ради безопасности в регионе - Воронецкий

Политика 07.07.2019 | 11:00
Валерий Воронецкий. Фото из архива
Валерий Воронецкий. Фото из архива

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за укрепление экономико-экологического измерения ОБСЕ для повышения безопасности в регионе. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валерий Воронецкий на заседании Общего комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Парламентская делегация Беларуси участвует в 28-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит 4-8 июля в Люксембурге. "Валерий Воронецкий на заседании Общего комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде заявил, что Беларусь придает ключевое значение вопросам укрепления экономико-экологического измерения ОБСЕ в целях повышения уровня региональной безопасности и стабильности", - проинформировали в пресс-службе.

В этой связи Валерий Воронецкий напомнил парламентариям о прошедшей в апреле 2019 года в Минске международной конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ "Один пояс, один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания". По ее итогам была принята Минская декларация, в которой подчеркивается важность развития трансграничной электронной торговли, логистики и транспортных коридоров, устранения барьеров и налаживания эффективных взаимосвязей между странами и интеграционными объединениями.

Кроме того, белорусский парламентарий привлек внимание к достижениям Беларуси в IT-сфере. "С учетом того, что цифровые технологии являются мощным драйвером экономического роста, он подчеркнул актуальность изучения многогранного влияния цифровизации на экономическую и экологическую безопасность, технологические, управленческие и общественные процессы", - отметили в пресс-службе.

Парламентарий поблагодарил коллег за поддержку проекта белорусской резолюции "Стратегическое прогнозирование в областях науки, технологий и инноваций в интересах устойчивого развития". Как сообщалось, она будет включена в Люксембургскую декларацию.-0-

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Теги
депутаты, заседания, Люксембург, ОБСЕ, Палата представителей
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