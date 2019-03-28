Беларусь заинтересована развивать отношения в ЕАЭС и с Евросоюзом - Кравченко

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь является членом Евразийского экономического союза и в то же время заинтересована в развитии отношений с Евросоюзом - ее вторым торговым партнером. Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко на семинаре "Переосмысление суверенитета в современном мире" экспертной инициативы "Минский диалог", передает корреспондент БЕЛТА.

Развивать отношения с обеими сторонами - суверенное право белорусского государства, подчеркнул дипломат. "Наши суверенные интересы будут реализованы наиболее полно через членство в ЕАЭС и путем развития отношений с ЕС. Это направлено на сохранение суверенитета государства", - заявил Олег Кравченко

"Европейская комиссия должна начать диалог с Евразийской экономической комиссией. Технические контакты начались, но их недостаточно", - сказал заместитель министра.-0-