Беларусь заинтересована развивать сотрудничество с Германией в химической промышленности - Мясникович

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности укрепления торгово-экономических отношений обсуждались на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Беларуси Манфредом Хутерером, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Одним из перспективных направлений взаимодействия председатель Совета Республики назвал химическую промышленность. Беларусь производит современные полимерные материалы (волокна и нити) и поставляет их в другие страны. "Мы могли бы делать из них уже готовую продукцию и заинтересованы сотрудничать с вами в этой сфере", - сказал Михаил Мясникович. По его словам, совместные проекты с Беларусью открывают для немецкого бизнеса хорошие возможности для выхода на рынки стран ЕАЭС.

Михаил Мясникович

Беларусь рассматривает Германию как ключевого партнера в Европейском союзе, подчеркнул спикер. Он отметил положительную динамику развития двусторонних отношений. В 2018 году товарооборот превысил $3 млрд. В то же время за истекший период текущего года объем взаимной торговли сократился к уровню аналогичного периода 2018-го. "Торговля просела, нам надо искать резервы для ее наращивания, и они есть, - убежден председатель Совета Республики. - В целом у нас мало совместных компаний, нужно над этим работать, в том числе с привлечением партнеров из третьих стран".

Беларусь рассчитывает на более активное партнерство с компаниями Германии в сферах, представляющих взаимный интерес. Комфортные условия для инвесторов созданы в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", напомнил Михаил Мясникович. Он предложил Германии развивать взаимодействие в рамках глобальной инициативы "Пояс и путь".

Манфред Хутерер

Что касается межпарламентского сотрудничества, то за последние годы оно заметно активизировалось. Результативным Михаил Мясникович назвал визит в Минск в июне текущего года делегации Бундестага во главе с руководителем парламентской группы дружбы, членом комитета Бундестага по экономике и энергетике Марком Хауптманом. "Мы обсуждали межрегиональное сотрудничество. Нам как палате регионального представительства хотелось бы, чтобы было больше контактов между нашими странами на местах. Надо укреплять региональное направление", - считает председатель верхней палаты белорусского парламента.

В свою очередь Манфред Хутерер поддержал озвученные инициативы об интенсификации инвестиционного сотрудничества. "Наши отношения действительно на подъеме, можно сказать, что открылось хорошее окно возможностей, которым мы должны воспользоваться", - сказал он. По мнению посла, немецким компаниям нужно больше знать о Беларуси. В этой связи прорабатывается возможность проведения в Германии совместного бизнес-форума, где планируется презентовать инвестиционный потенциал страны.

Во время переговоров стороны обсудили итоги прошедшего в Минске в сентябре 2019 года Дня немецкой экономики. Манфред Хутерер также сообщил о намерениях впервые организовать в Беларуси в 2020 году Дни немецкой науки. Михаил Мясникович поддержал эту идею.-0-

Фото Андрея Покумейко