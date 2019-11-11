Беларусь заинтересована в изучении шведского опыта по достижению ЦУР - Щеткина

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в изучении передового шведского опыта по вопросам достижения целей устойчивого развития. Об этом заявила национальный координатор по достижению ЦУР в Беларуси Марианна Щеткина на встрече высокого уровня по случаю десятилетия "Восточного партнерства" в Стокгольме, которая была посвящена тематике устойчивого развития. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Швеции.

В мероприятии участвовали руководители МИД стран "Восточного партнерства", а также Румынии, замминистра иностранных дел Польши, руководство Шведского агентства международного сотрудничества в области развития (СИДА) и представители Европейской комиссии.

Марианна Щеткина отметила, что в Беларуси проводится активная работа с целью достижения ЦУР, и назвала приоритеты страны для реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Она подчеркнула общность интересов Беларуси и Швеции по Повестке-2030 в таких областях, как защита окружающей среды, борьба с изменением климата, гендерное равенство, обеспечение устойчивого экономического роста. Минск и Стокгольм готовы наращивать практическое сотрудничество по указанным направлениям.

Национальный координатор выразила признательность шведской стороне за реализацию проектов технической помощи Беларуси, в том числе при участии СИДА, а также за гуманитарные инициативы, содействующие достижению целей устойчивого развития.

Состоялись встречи Марианны Щеткиной с министром по вопросам международного сотрудничества в области развития Швеции Петером Эрикссоном и генеральным директором СИДА Карин Йемтин. "Вниманию шведской стороны была представлена информация о деятельности Беларуси по достижению ЦУР, созданной архитектуре этой работы, в которую активно вовлечено гражданское общество. Были обсуждены приоритеты "Восточного партнерства" в сфере устойчивого развития на предстоящий десятилетний период, а также главные направления двустороннего взаимодействия по этой тематике. К шведской стороне была обращена просьба о позитивном рассмотрении переданных ранее проектных предложений в сфере охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата, а также по поощрению и защите прав людей с инвалидностью", - проинформировали в посольстве.

Петер Эрикссон подробно изложил подходы шведской стороны по вопросам прав человека, гендерного равенства и продвижения демократии. В свою очередь Карин Йемтин рассказала о подготовке очередной долгосрочной стратегии работы агентства в регионе Восточной Европы и Западных Балкан, включая Беларусь.

Кроме того, Марианна Щеткина приняла участие во встрече со спикером парламента Швеции Андреасом Нурленом, организованной для делегаций государств "Восточного партнерства". Она встретилась с генеральным директором секретариата Совета государств Балтийского моря послом Майрой Морой.-0-

Фото посольства Беларуси в Швеции