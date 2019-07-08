Беларусь заинтересована в надежных механизмах безопасности на пространстве ОБСЕ - Воронецкий

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в надежных механизмах региональной безопасности на пространстве ОБСЕ. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валерий Воронецкий на заключительном пленарном заседании 28-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Facebook парламентария.

Во время выступления Валерий Воронецкий подчеркнул заинтересованность Беларуси "в снижении напряженности, углублении взаимного доверия, урегулировании конфликтов и, в конечном итоге, в формировании надежных механизмов обеспечения региональной безопасности на пространстве ОБСЕ". В этой связи он привлек внимание ассамблеи к инициативе главы белорусского государства о необходимости возобновления масштабного международного диалога по вопросам безопасности по аналогии с Хельсинским процессом.

Валерий Воронецкий призвал участников сессии к уважительному и конструктивному диалогу по всем актуальным вопросам повестки дня организации без их политизации в интересах консолидации, укрепления доверия, сотрудничества и повышения роли ПА ОБСЕ в международных делах.

Как проинформировали в пресс-службе Палаты представителей, во время заседания членам ассамблеи были представлены доклады казначея Дорис Барнетт и генерального секретаря ПА ОБСЕ Роберто Монтеллы, отчеты о деятельности комитетов ПА ОБСЕ по миграции и по противодействию терроризму, специальных представителей, а также миссий ПА ОБСЕ по наблюдению за выборами. Во время сессии состоялись выборы на руководящие посты ассамблеи. Так, были переизбраны председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели и три его заместителя - Азай Гулиев (Азербайджан), Виктор Паул Добре (Румыния) и Нилза де Сена (Португалия).

Сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ завершилась принятием Люксембургской декларации. Она содержит рекомендации для 57 государств - участников ОБСЕ в области политики, безопасности, экономики, окружающей среды, прав человека и гуманитарных вопросов. В декларацию вошла инициированная белорусскими парламентариями резолюция "Стратегическое прогнозирование в областях науки, технологий и инноваций в интересах устойчивого развития".-0-