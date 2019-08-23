Беларусь заинтересована в наращивании сотрудничества с Грузией по всем направлениям - Андрейченко

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в наращивании взаимовыгодного сотрудничества с Грузией по всем направлениям, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша принципиальная позиция - искать возможности для наращивания сотрудничества по всем направлениям, которые выгодны и белорусской стороне, и грузинской. Важную роль в этом играют парламентарии. У нас созданы группы дружбы. Надо сказать, что они работают неформально. Подготовлена дорожная карта развития сотрудничества между парламентариями. Она сейчас находится на рассмотрении у грузинской стороны. Думаю, что парламентариям надо более основательно работать и в составе межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, потому что основные вопросы решаются именно там", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, есть все предпосылки для наращивания двустороннего товарооборота. "В Беларуси работает ряд предприятий с грузинским капиталом, наши представительства работают в вашей стране. Мы заинтересованы в том, чтобы наращивались поставки грузинских товаров в Беларусь. В первую очередь это минеральная вода, овощи, фрукты, крепкие спиртные напитки. Предприятия, которые разливают грузинские коньяки, уже есть в Беларуси. Нам надо дальше идти по пути создания совместных предприятий по переработке вашей продукции, овощей, фруктов на территории Беларуси", - отметил председатель Палаты представителей.

Владимир Андрейченко акцентировал особое внимание на развитии туризма между Беларусью и Грузией. По данным статистики, если в 2010 году примерно 5 тыс. белорусов посетили Грузию, то в 2018-м - уже 65 тыс. "Думаю, что туристическое направление надо развивать не только в Грузию, но чтобы и в Беларусь приезжали. И это не только познавательный, но и медицинский туризм. У нас хорошо развита медицина. Около 120 студентов из Грузии обучаются в наших медицинских учреждениях. Мы готовы принять больше, в том числе в учреждения сельскохозяйственного, экономического профиля. Наши высшие учебные учреждения дают достойное образование и котируется на мировом уровне", - подчеркнул он.

Председатель Палаты представителей напомнил, что в январе отметили 25-летие со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Грузией. "Но надо признать, что наши добрые отношения имеют более глубокие корни. В основе этих отношений дружба, взаимопонимание, доверие", - сказал Владимир Андрейченко.

Как подчеркнул Мамука Бахтадзе, Беларусь для Грузии является важным и надежным партнером. "Если говорить об экономических отношениях, то официальные визиты Президента Беларуси в Грузию в 2015 и 2018 годах реально дали новый стимул их развитию. У нас динамика очень позитивная. Я уверен, что мы сможем в ближайшее время удвоить товарооборот между странами. С удовольствием хочу отметить, что белорусская продукция пользуется большой популярностью у нашего населения. В других секторах экономики тоже идет хорошая кооперация. Для нас важен ваш опыт развития новых технологий, инноваций", - добавил он.

Говоря об активизации сотрудничества в области туризма, Мамука Бахтадзе отметил, что, когда "есть крепкие, надежные отношения между народами, всегда можно выстроить любые модели экономического сотрудничества".-0-