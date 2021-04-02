Беларусь заинтересована в новых интеграционных проектах с РФ - Крутой

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональное сотрудничество, новые возможные интеграционные проекты между крупными предприятиями Беларуси и России в экономической составляющей Союзного государства играют первостепенную роль. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель главы Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой во время торжественного собрания "Союзное государство: открывая новые возможности", передает корреспондент БЕЛТА.

"Четверть века - хороший срок, чтобы подводить итоги и намечать планы на будущее. Если оглядываться на весь этот период, то те базовые цели, которые ставили президенты при подписании первого договора и всех последующих, на сегодняшний день успешно реализуются. Процесс углубленной интеграции все-таки идет. И все время мы какие-то вещи стараемся оцифровать и показать в каких-то количественных параметрах, чтобы понять уровень, которого достигли", - сказал Дмитрий Крутой.

В экономическом измерении от отметил несколько основных направлений работы с российскими коллегами. "Это внешняя торговля: здесь рост нашего товарооборота (как нашего экспорта, так и российского - в Республику Беларусь) - в 6 раз за эти 25 лет. Мне кажется, это солидная цифра. Начинали с $5 млрд, в прошлом году было $30 млрд. Понятно, пандемия повлияла на эти цифры. Но в отношениях с РФ небольшое уменьшение гораздо ниже, чем с другими странами", - сказал он.

Второе изменение - инвестиции. Российская Федерация является инвестором номер один. Сейчас 2,4 тыс. компаний с российским капиталом работают на белорусском рынке. Их количество увеличилось довольно серьезно за 25 лет. По словам Дмитрия Крутого, созданы комфортные условия: у нас один язык, примерно близкое законодательство, понятные инвестиционные режимы.

"Есть вещи, которые часто выставляются в негативном свете, - барьеры, препятствия, которые существуют на нашем внутреннем рынке и над которыми вся союзная вертикаль должна работать, чтобы они устранялись. Но они критически не влияют на процесс формирования единого экономического пространства, потому что именно эта цель заложена как некий конечный результат в нашем договоре. Более 30 сборочных производств сейчас работает в России. Мы имеем примеры очень крупных инвестиционных проектов: это и космос, и атомная станция и т.д. И главная цель сегодняшней работы в секциях, панельных дискуссий - выявить новые возможные интеграционные проекты, которые мы можем предложить нашим коллегам", - добавил Дмитрий Крутой.

Он напомнил, что 5-7 лет назад были громкие интеграционные проекты между белорусскими и российскими предприятиями МАЗ - КамАЗ, "Гродно-Азот" - "Еврохим", "Пеленг" - "Роскосмос" и др. Ни по одному из них нет единых совместных предприятий, из-за чего данная тема периодически всплывает в прессе. "Хочу сказать, что эти компании очень тесно взаимодействуют между собой даже в рамках самостоятельных отношений. Но если мы подобные инициативы, особенно новые проекты с нуля, сгенерируем, это будет самым большим плюсом в нашей двухсторонней повестке", - подчеркнул Дмитрий Крутой.

Третье измерение - межрегиональное сотрудничество: Форум регионов, прямые соглашения между субъектами РФ и нашими городами и областями. "Это региональное измерение, эти нити, которые нас связывают, на мой взгляд, являются самым важным, что есть сегодня в нашем союзе", - считает замглавы Администрации Президента.

Сегодня во Дворце Республики в Минске проходит торжественное собрание "Союзное государство: открывая новые возможности", посвященное Дню единения народов Беларуси и России. Участвуют в мероприятии руководители республиканских органов госуправления, Постоянного комитета Союзного государства и его представительства в Минске, общественных объединений и др. К мероприятию в онлайн-формате подключены студии в Москве.

В программе тематические экспертные обсуждения "Единое правовое пространство, оборона и безопасность - фундамент Союзного государства", "Экономический потенциал Союзного государства: состояние и пути развития", "Социальные проекты и молодежь как ресурс инновационного развития Союзного государства".-0-

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