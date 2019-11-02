Беларусь заинтересована в обсуждении на площадке ШОС практических экономических вопросов - Дапкюнас

2 ноября, Ташкент /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в обсуждении на площадке Шанхайской организации сотрудничества практических экономических вопросов, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть понимание, что ШОС - это большое геополитическое, экономическое и гуманитарное пространство. Организация объединяет страны, которые играют важную роль в международных делах. Хотя и географически это отдаленные (кроме России) страны, но у Беларуси с ними очень тесные связи, - отметил Андрей Дапкюнас. - Поэтому наш интерес не надуманный, он реальный, и мы хотим, чтобы организация была не просто форумом для встреч на высоком уровне, но и приносила пользу людям, обсуждались практические экономические вопросы".

Замминистра иностранных дел обратил внимание, что Беларусь в статусе наблюдателя предложила ряд инициатив для дальнейшей активизации работы Шанхайской организации сотрудничества.

"Мы считаем ШОС важной организацией, видим ее большой потенциал и делаем практические предложения для развития сотрудничества. Секретариат ШОС заинтересован в дальнейшем взаимодействии с Беларусью", - добавил Андрей Дапкюнас.

Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году. Ее государствами-членами являются Индия, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Еще четыре страны имеют статус государства - наблюдателя при ШОС, в их числе Беларусь, которая получила этот статус в 2015 году.-0-