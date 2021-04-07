Беларусь заинтересована в развитии добрососедских отношений с Латвией - депутат

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 7 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:23 Литовец приобрел 100-летнюю постройку в нацпарке "Браславские озера" Регионы
16:17 Работники МЧС ликвидировали пожар на кровле цеха минского предприятия Происшествия
16:06 Судно в 35 т подняли с 8-метровой глубины спасатели-водолазы в Молодечненском районе Происшествия
16:05 Лабораторный кластер для юных физиков и химиков начнет работать в школе Осиповичского района Регионы
16:03 ФОТОФАКТ: Соревнования детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой" Спорт
16:02 Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на новостройке Происшествия
15:56 В Польше эпидемические ограничения продлены до 18 апреля В мире
15:50 По новой программе "Семейный капитал" почти 15 тыс. многодетных семей открыли депозиты Общество
15:48 Беларусь заинтересована в развитии добрососедских отношений с Латвией - депутат Политика
15:39 Первый энергоблок БелАЭС сегодня будет отключен от сети - Минэнерго Экономика
15:33 В Турции потерпел крушение военный самолет В мире
15:30 Проезд в общественном транспорте, интернет, ЖКУ - опубликован прогноз изменения цен Экономика
15:15 По госпрограмме преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС обновят 2 детских оздоровительных центра Общество
14:58 ФОТОФАКТ: Система навигации для слабовидящих появилась на ж/д вокзале Минск-Пассажирский Регионы
14:51 Законы о соцзащите пострадавших от ЧАЭС и контроле за загрязненными зонами соответствуют требованиям времени - депутат Общество
14:49 Все лесохозяйственные учреждения готовы к пожароопасному сезону - Минлесхоз Общество
14:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1278 пациентов с COVID-19, выписаны 1243 Общество
14:41 Великобритания и Китай стали самыми быстрорастущими рынками сбыта пиломатериалов через БУТБ Экономика
14:37 Задержана минчанка, распространявшая наркотики на протяжении года Происшествия
14:36 Исследование белорусского онколога Дениса Бородина стало лучшим на конкурсе молодых ученых СНГ Общество
14:34 Житель Молодечно в Telegram-чатах оскорблял представителей власти - расследование завершено Происшествия
14:32 Минздраву Украины не хватает средств на закупку вакцин от COVID-19 В мире
14:27 Белорусский теннисист Владимир Игнатик проиграл на турнире в Сплите Спорт
14:19 Полиция Армении задержала 15 женщин на акции протеста у здания правительства В мире
14:14 Совместное производство вакцин включат в план по обеспечению лекарственной безопасности ЕАЭС Экономика
14:13 В Витебской области число безработных уменьшилось почти на 15% Регионы
14:06 "Барселона" и "Фленсбург" стали первыми четвертьфиналистами гандбольной ЛЧ Спорт
14:04 Сивак: работать с обращениями граждан нужно комплексно Общество
13:57 В медучреждения Минска и областей поступили 100 тыс. доз вакцины "Спутник V" Общество
13:53 ГПК: у белорусско-литовской границы выезда в ЕС ожидают около 750 грузовиков Общество
Все новости
Все новости
Политика
07 апреля 2021, 15:48

Беларусь заинтересована в развитии добрососедских отношений с Латвией - депутат

Фото из архива
Фото из архива

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Латвией по широкому спектру вопросов, заявила во время онлайн-встречи членов рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Латвии с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвии в Беларуси Эйнарсом Семанисом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь заинтересована в развитии добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Латвией по широкому спектру вопросов. Важным мы видим активизацию сотрудничества между Национальным собранием Беларуси и Сеймом Латвии. Это будет способствовать развитию двустороннего взаимовыгодного диалога в духе добрососедских отношений. Уверена, что дальнейшее взаимодействие между нашими государствами на всех уровнях активно продолжится после отмены связанных с пандемией ограничений, что в свою очередь будет способствовать всестороннему расширению сотрудничества в интересах наших народов. Со своей стороны хотелось бы отметить, что белорусский парламент открыт к диалогу и готов взаимодействовать в любом формате", - сказала Анна Старовойтова.

По ее словам, без малого 30 лет как были установлены дипломатические отношения между Беларусью и Латвией.

"Нас связывали и связывают тесные культурные и экономические отношения. Прошедший год показал, что мир стремительно меняется, и нам видится необходимым адекватно адаптироваться к новым условиям, грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами и бережно относиться к наработанным контактам, взаимодействовать в интересах наших народов. Наряду с многочисленными рисками возникают и новые возможности, которыми стоит грамотно воспользоваться, - отметила депутат. - Но позвольте отметить, что до 2020 года отмечалась активизация межпарламентского двустороннего политического диалога, осуществлялись контакты на уровне руководителей правительств, межмидовское взаимодействие. Но, к сожалению, после проведения в августе 2020 года выборов в Беларуси Латвия заморозила контакты с белорусскими официальными лицами, был предпринят ряд недружественных действий".

Анна Старовойтова подчеркнула, что белорусский народ обладает всем необходимым для самостоятельного установления стабильности в обществе на основе баланса интересов всего населения.

"Мы искренне рассчитываем на взвешенную, конструктивную позицию и подтверждаем готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству на благо наших народов и мирового сообщества, - заявила она. - Несмотря на напряженность в политической плоскости, Беларусь и Латвия активно взаимодействуют в экономической сфере. В 2020 году двусторонний товарооборот с Латвией составил $393,6 млн. Перспективные направления для сотрудничества - деревообработка, фармацевтика, производство пищевой продукции, туризм. Белорусский производитель заинтересован в поставках электробусов, сельскохозяйственной техники, лифтового оборудования, строительных материалов, кабельной и другой продукции для обеспечения потребности Латвии. Значительный потенциал для развития двустороннего сотрудничества имеется в сфере услуг, особенно в отрасли информационно-коммуникационных технологий, демонстрирующей устойчивый рост в двух странах".

"Должен признать, что сейчас во всех отношениях время очень сложное, - добавил Эйнарс Семанис. - Но дипломатические каналы коммуникаций должны остаться открытыми, и сегодняшняя встреча, думаю, и есть доказательство и подтверждение тому. Хочу выразить надежду, что наши отношения могут развиваться в будущем. Наш народ действительно желает, чтобы отношения были добрососедскими, чтобы Беларусь была независимой, суверенной, стабильной, экономически развитой и демократической страной. Это всегда было и есть нашей основной установкой", - констатировал посол.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
встречи депутаты Латвия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Политика
Сангита Багадур. Фото из архива Посол Индии Сангита Багадур завершает дипмиссию в Беларуси
Фото из архива "Большая игра" 2.0 в Азии: ставки повышаются - комментарий
Фото из архива ГВУ СГ рассмотрит прогнозные балансы по важнейшим видам продукции 7 апреля
Владимир Макей. Фото из архива Вьетнам, Индия, Китай - в городах этих стран Беларусь может открыть новые загранучреждения
Владимир Макей Макей: Беларусь не будет смотреть сквозь пальцы на деструктивные действия извне и ответит адекватно
Фото из архива Беларусь намерена закрыть свои посольства в ряде стран и расширить дипприсутствие в других - Макей
Главное
Во время совещания В Беларуси задумались над оптимизацией сети загранучреждений. Какие требования обозначил Президент?
Депутаты поддержали изменения в Кодекс об образовании
В медучреждения Минска и областей поступили 100 тыс. доз вакцины "Спутник V"
Приложение Оплати.Бизнес™ . Почему это выгодно?
Топ-новости
Проезд в общественном транспорте, интернет, ЖКУ - опубликован прогноз изменения цен
Белорусское общество дружбы вносит весомый вклад в расширение международного сотрудничества - Сергеенко
Сивак: работать с обращениями граждан нужно комплексно
Ежегодный конкурс "Пасха в Minsk World" начинает принимать заявки. Любой может выиграть денежный приз!
Беларусь заинтересована в развитии добрососедских отношений с Латвией - депутат
Первый энергоблок БелАЭС сегодня будет отключен от сети - Минэнерго
Особенности интернет-торговли ювелирными изделиями определены в Беларуси
Ранние яровые посеяли в Беларуси более чем на 30% площадей
Все лесохозяйственные учреждения готовы к пожароопасному сезону - Минлесхоз
Законы о соцзащите пострадавших от ЧАЭС и контроле за загрязненными зонами соответствуют требованиям времени - депутат
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1278 пациентов с COVID-19, выписаны 1243
Екатерина Галкина выиграла две медали на турнире по художественной гимнастике в Софии
ФОТОФАКТ: Система навигации для слабовидящих появилась на ж/д вокзале Минск-Пассажирский
РЕПОРТАЖ: Как успешная бизнес-леди из Бреста разрывает шаблоны и сохраняет память о героях войны
Исследование белорусского онколога Дениса Бородина стало лучшим на конкурсе молодых ученых СНГ
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.