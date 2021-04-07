Беларусь заинтересована в развитии добрососедских отношений с Латвией - депутат

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Латвией по широкому спектру вопросов, заявила во время онлайн-встречи членов рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Латвии с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвии в Беларуси Эйнарсом Семанисом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь заинтересована в развитии добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Латвией по широкому спектру вопросов. Важным мы видим активизацию сотрудничества между Национальным собранием Беларуси и Сеймом Латвии. Это будет способствовать развитию двустороннего взаимовыгодного диалога в духе добрососедских отношений. Уверена, что дальнейшее взаимодействие между нашими государствами на всех уровнях активно продолжится после отмены связанных с пандемией ограничений, что в свою очередь будет способствовать всестороннему расширению сотрудничества в интересах наших народов. Со своей стороны хотелось бы отметить, что белорусский парламент открыт к диалогу и готов взаимодействовать в любом формате", - сказала Анна Старовойтова.

По ее словам, без малого 30 лет как были установлены дипломатические отношения между Беларусью и Латвией.

"Нас связывали и связывают тесные культурные и экономические отношения. Прошедший год показал, что мир стремительно меняется, и нам видится необходимым адекватно адаптироваться к новым условиям, грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами и бережно относиться к наработанным контактам, взаимодействовать в интересах наших народов. Наряду с многочисленными рисками возникают и новые возможности, которыми стоит грамотно воспользоваться, - отметила депутат. - Но позвольте отметить, что до 2020 года отмечалась активизация межпарламентского двустороннего политического диалога, осуществлялись контакты на уровне руководителей правительств, межмидовское взаимодействие. Но, к сожалению, после проведения в августе 2020 года выборов в Беларуси Латвия заморозила контакты с белорусскими официальными лицами, был предпринят ряд недружественных действий".

Анна Старовойтова подчеркнула, что белорусский народ обладает всем необходимым для самостоятельного установления стабильности в обществе на основе баланса интересов всего населения.

"Мы искренне рассчитываем на взвешенную, конструктивную позицию и подтверждаем готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству на благо наших народов и мирового сообщества, - заявила она. - Несмотря на напряженность в политической плоскости, Беларусь и Латвия активно взаимодействуют в экономической сфере. В 2020 году двусторонний товарооборот с Латвией составил $393,6 млн. Перспективные направления для сотрудничества - деревообработка, фармацевтика, производство пищевой продукции, туризм. Белорусский производитель заинтересован в поставках электробусов, сельскохозяйственной техники, лифтового оборудования, строительных материалов, кабельной и другой продукции для обеспечения потребности Латвии. Значительный потенциал для развития двустороннего сотрудничества имеется в сфере услуг, особенно в отрасли информационно-коммуникационных технологий, демонстрирующей устойчивый рост в двух странах".

"Должен признать, что сейчас во всех отношениях время очень сложное, - добавил Эйнарс Семанис. - Но дипломатические каналы коммуникаций должны остаться открытыми, и сегодняшняя встреча, думаю, и есть доказательство и подтверждение тому. Хочу выразить надежду, что наши отношения могут развиваться в будущем. Наш народ действительно желает, чтобы отношения были добрососедскими, чтобы Беларусь была независимой, суверенной, стабильной, экономически развитой и демократической страной. Это всегда было и есть нашей основной установкой", - констатировал посол.-0-