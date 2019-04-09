9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в укреплении межпарламентского сотрудничества с Грузией. Перспективы взаимодействия в этой и других сферах обсуждались сегодня на встрече заместителя председателя Совета Республики Марианны Щеткиной с послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Обсуждены вопросы торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества. "Особое внимание уделено развитию межпарламентских связей и роли парламентского измерения в укреплении белорусско-грузинского сотрудничества. Речь шла о реализации договоренностей, достигнутых во время визита Марианны Щеткиной в Грузию в декабре 2018 года (она участвовала в церемонии инаугурации Президента Грузии Саломе Зурабишвили). Тогда же состоялись рабочие встречи с премьер-министром, спикером парламента и министром иностранных дел этой страны", - напомнили в пресс-службе.

Беларусь и Грузия обладают необходимым потенциалом для увеличения объемов взаимной торговли, развития промышленной кооперации, отметила в беседе с послом Марианна Щеткина. Примером успешного сотрудничества служит сборочное производство лифтов, открытое в Тбилиси. В 2019 году в Грузии планируется запустить совместное производство по сборке малых тракторов.

Во время переговоров рассмотрены перспективы двустороннего партнерства в сельском хозяйстве, фармацевтической отрасли, гуманитарной сфере, туризме. Кроме того, обсуждалась организация работы по достижению Целей устойчивого развития.-0-