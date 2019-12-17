Беларусь заинтересована в укреплении всестороннего сотрудничества с Китаем - Кочанова

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы двусторонних отношений обсуждены на встрече председателя Совета Республики Натальи Кочановой с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.
Беларусь и Китай являются надежными друзьями и партнерами, которых связывает всестороннее стратегическое сотрудничество, подчеркнула Наталья Кочанова. В основе двусторонних связей - теплые и доверительные отношения между главами государств. "Мы гордимся добрыми отношениями с Китаем. Это действительно всепогодная дружба, железное братство, - отметила спикер. - Мы признательны председателю КНР Си Цзиньпину, правительству Китая за то внимание, которое они уделяют сотрудничеству с Беларусью. Подписано соглашение о предоставлении кредита. Мы благодарны за вашу поддержку".
Наталья Кочанова заверила, что новый состав Совета Республики будет прилагать усилия для дальнейшего развития межпарламентских связей с Китаем, реализации достигнутых ранее договоренностей. "Мы продолжим делать все возможное для того, чтобы наши межпарламентские связи продолжались и выстраивались в самом конструктивном русле. В ближайшее время у нас будет сформирована рабочая группа по сотрудничеству с парламентом Китая", - сказала она.
Председатель Совета Республики также добавила, что между двумя странами активно развиваются не только политические и торгово-экономические связи, но и гуманитарное партнерство, молодежные контакты. Белорусские школьники и студенты изучают китайский язык. Все это создает хорошую основу для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.
В свою очередь Цуй Цимин поздравил Наталью Кочанову с избранием на должность председателя Совета Республики и передал слова поздравления от имени руководства Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Посол отметил успехи сотрудничества с Беларусью в глобальном проекте "Пояс и путь", обратил особое внимание на развитие Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". От имени китайской стороны он выразил готовность и в дальнейшем укреплять двусторонние связи, в том числе на парламентском уровне.
Отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи, посол отметил, что подписанное кредитное соглашение между странами будет содействовать активизации инвестиционного сотрудничества, реализации новых совместных проектов.
В январе-октябре этого года товарооборот Беларуси с Китаем достиг $3,8 млрд, что на 25,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт составил $608,1 млн, импорт - $3,2 млрд.-0-