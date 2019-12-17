Беларусь заинтересована в укреплении всестороннего сотрудничества с Китаем - Кочанова

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы двусторонних отношений обсуждены на встрече председателя Совета Республики Натальи Кочановой с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Беларусь и Китай являются надежными друзьями и партнерами, которых связывает всестороннее стратегическое сотрудничество, подчеркнула Наталья Кочанова. В основе двусторонних связей - теплые и доверительные отношения между главами государств. "Мы гордимся добрыми отношениями с Китаем. Это действительно всепогодная дружба, железное братство, - отметила спикер. - Мы признательны председателю КНР Си Цзиньпину, правительству Китая за то внимание, которое они уделяют сотрудничеству с Беларусью. Подписано соглашение о предоставлении кредита. Мы благодарны за вашу поддержку".

Наталья Кочанова заверила, что новый состав Совета Республики будет прилагать усилия для дальнейшего развития межпарламентских связей с Китаем, реализации достигнутых ранее договоренностей. "Мы продолжим делать все возможное для того, чтобы наши межпарламентские связи продолжались и выстраивались в самом конструктивном русле. В ближайшее время у нас будет сформирована рабочая группа по сотрудничеству с парламентом Китая", - сказала она.

Председатель Совета Республики также добавила, что между двумя странами активно развиваются не только политические и торгово-экономические связи, но и гуманитарное партнерство, молодежные контакты. Белорусские школьники и студенты изучают китайский язык. Все это создает хорошую основу для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.

В свою очередь Цуй Цимин поздравил Наталью Кочанову с избранием на должность председателя Совета Республики и передал слова поздравления от имени руководства Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Посол отметил успехи сотрудничества с Беларусью в глобальном проекте "Пояс и путь", обратил особое внимание на развитие Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". От имени китайской стороны он выразил готовность и в дальнейшем укреплять двусторонние связи, в том числе на парламентском уровне.

Цуй Цимин

Отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи, посол отметил, что подписанное кредитное соглашение между странами будет содействовать активизации инвестиционного сотрудничества, реализации новых совместных проектов.

В январе-октябре этого года товарооборот Беларуси с Китаем достиг $3,8 млрд, что на 25,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт составил $608,1 млн, импорт - $3,2 млрд.-0-