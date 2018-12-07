Беларусь заинтересована в увеличении числа проектов ООН для местного самоуправления

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы сотрудничества Беларуси с ООН, в том числе в достижении Целей устойчивого развития, реализации совместных проектов в сфере местного управления и самоуправления обсуждались сегодня на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Совет Республики как палата территориального представительства уделяет много внимания работе с местным управлением и самоуправлением. Спикер предложил Иоанне Казана-Вишневецкий наметить дополнительные совместные проекты в этой сфере. Михаил Мясникович отметил, что в Беларуси совершенствуют соответствующее законодательство. "Нам необходимо поднимать уровень самодостаточности структур местного самоуправления. Этим вопросом мы занимаемся", - сказал он. Белорусская сторона заинтересована в изучении международного опыта. Так, 11 декабря в Минске состоится тематический семинар с участием экспертов Совета Европы. Сотрудничество в этом направлении с ООН также будет взаимополезным, убежден руководитель верхней палаты белорусского парламента.

Агентства ООН реализуют в стране проекты международной технической помощи. Еще ряд находится в стадии подготовки. Михаил Мясникович подчеркнул, что в Беларуси ценят эту поддержку. Он выразил надежду, что взаимодействие продолжится в столь же позитивном ключе.

Иоанна Казана-Вишневецкий в свою очередь отметила важность сотрудничества с парламентом, в том числе по Целям устойчивого развития. Она обратила внимание на высокий уровень организации работы в этой сфере. В Беларуси есть национальный координатор по достижению ЦУР, этот пост занимает заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина. Сформирована парламентская рабочая группа и страновая команда по ЦУР, в которую вошли представители заинтересованных госорганов и общественных организаций. Разрабатывается стратегия устойчивого развития на период до 2035 года, которую планируется обсудить на национальном форуме по ЦУР. Он запланирован на 24 января 2019 года.

Во встрече также приняли участие глава представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар, руководитель странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев.-0-

Фото Геннадия Жинкова