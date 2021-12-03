Беларусь заявляет о важности развития Европы на принципах недискриминации и равных возможностей для всех государств

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 3 декабря 2021
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:34 Областные соревнования конкурса "Студент года" прошли в Белорусско-Российском университете Регионы
20:17 Гендиректор "Горизонта": Директива о развитии двусторонних отношений Беларуси с Китаем подтверждает верно выбранный курс развития страны Экономика
20:11 БРСМ: современная молодежь дает новое дыхание волонтерскому движению Регионы
20:00 Суворовец: молодежь должна помнить подвиг своего народа Общество
19:41 Министр обороны Беларуси и губернатор Астраханской области обсудили вопросы взаимодействия Общество
19:28 "Витэн" проиграл "Тюмени" в квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу Спорт
19:20 Рачков ознакомился с производственным процессом Минского часового завода Регионы
19:11 Казакевич проведет 4 декабря прямую телефонную линию Общество
19:08 Беларусь заявляет о важности развития Европы на принципах недискриминации и равных возможностей для всех государств Политика
19:00 Могилевский институт МВД организовал благотворительный проект ко дню инвалидов Регионы
18:52 Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" победили "Остраву" в матче EWBL Спорт
18:47 Лукашенко подписал Директиву о развитии двусторонних отношений с Китаем Президент
18:44 Беженец из ТЛЦ: у меня степень по физике, но в Ираке я не востребован Общество
18:35 Союз офицеров: цель неприкрытого давления на Беларусь - ликвидация белорусской государственности Общество
18:27 Съезд Белорусского союза офицеров прошел сегодня в онлайн-формате Общество
18:13 От консультации до операции: около 200 пациентов ежесуточно обращаются в детскую больницу в Гомеле Регионы
17:59 Рогозин предложил создать Евразийское космическое агентство Общество
17:40 Сенатор РФ: Беларусь и Россия всегда будут отстаивать правду о Великой Отечественной войне Общество
17:23 Лукьянов: молодежь должна принять эстафету по защите памяти о ВОВ Общество
17:22 Более 2,92 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 Общество
17:16 По постановлению генпрокурора ограничат доступ к ресурсу организации "Наш дом" Происшествия
17:15 БИСИ: карьера, здоровье и счастливая семья - приоритеты поколения Z Общество
17:09 МТЗ в январе-ноябре нарастил экспорт на 28,4% Экономика
17:07 При лобовом столкновении иномарок в Полоцком районе пострадала 6-летняя девочка Происшествия
16:59 Минэкономики: более 400 админпроцедур рассмотрено для их дальнейшей оптимизации Экономика
16:55 Перцов: молодежи нужно привить антидот от сокрушительной лжи о ВОВ Общество
16:53 Крупную партию древесины с подложными документами задержали под Брестом Происшествия
16:52 Определены требования к должностным лицам и владельцам операторов сервисов онлайн-заимствования Экономика
16:51 Объявлены победители конкурса среди молодых медиков "Вперед, молодежь" Общество
16:51 Польский депутат: недопущение журналистов на границу было ошибкой В мире
Все новости
Все новости
Политика
03 декабря 2021, 19:08

Беларусь заявляет о важности развития Европы на принципах недискриминации и равных возможностей для всех государств

Фото МИД
Фото МИД

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Алейником 2-3 декабря приняла участие во встрече глав правительств государств - членов Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ) в городе Будва в Черногории. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

В ходе пленарной сессии саммита Сергей Алейник выступил за дальнейшее укрепление роли ЦЕИ как площадки для диалога и развития регионального сотрудничества, расширение контактов между странами-членами посредством укрепления транспортных связей, гармонизации торговых процедур, упрощения транзита, а также продвижения энергетической и цифровой взаимосвязанности.

Замминистра призвал усилить экономическое измерение ЦЕИ, развивать партнерства с другими международными организациями. Подчеркнута важная роль, которую Инициатива могла бы сыграть в сопряжении интеграционных процессов на европейском континенте.

Отмечена также необходимость наращивания сотрудничества в области науки и технологий.

Глава белорусской делегации акцентировал важность развития Европы после пандемии COVID-19 на принципах недискриминации, равных возможностей для всех государств, уважения их суверенитета и независимости, отказа от разделения искусственными стенами и барьерами, избавления от рудиментарных методов давления на других, таких как санкции и ограничения, которые противоречат международному праву.

Подчеркнуто, что такие меры, особенно экономического характера, нарушают право государств и народов на развитие, а также расширяют разрыв между странами Запада и Востока.

Акцентирована потенциально важная роль ЦЕИ в стабилизации ситуации, налаживании "мостов" и укреплении доверия между странами большой Европы.

В рамках саммита состоялась встреча главы белорусской делегации с генеральным секретарем ЦЕИ Роберто Антонионе, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества Беларуси и ЦЕИ.

Сергей Алейник также провел встречу с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге, на которой были обсуждены практические вопросы взаимодействия Беларуси и ВОЗ.

Кроме того, на полях саммита состоялись двусторонние встречи Сергея Алейника с главами иностранных делегаций.

ЦЕИ - межгосударственное объединение, созданное в 1989 году в целях развития регионального сотрудничества. В настоящее время в состав ЦЕИ входят 17 государств: Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Италия, Молдова, Польша, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия. Беларусь является членом ЦЕИ с 1996 года.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь МИД
Новости рубрики Политика
Олег Гайдукевич. Фото из архива Гайдукевич: пятый пакет санкций поможет нам принять ряд нужных решений
Роман Головченко "Даже санкции не могут правильно ввести". Головченко о действиях Запада против Беларуси
"Белгидромет лучше прогнозы давал". Головченко о несбывшихся апокалиптических сценариях от "независимых" экономистов
Беларусь в ближайшие дни введет ответные экономические санкции против Запада
Алексей Дзермант. Фото из архива Дзермант: на западные санкции Беларуси следует отвечать зеркально
Фото из архива МИД: аргументы Запада о подрыве Беларусью мира и безопасности в Европе абсолютно несостоятельны
Главное
Во время совещания Лукашенко: экономика Беларуси подверглась беспрецедентному давлению, но мы сумели сохранить ее рост
Лукашенко видит в росте экспорта ключ к укреплению доверия населения к рублю и банковским вкладам
Беларусь в ближайшие дни введет ответные экономические санкции против Запада
"Мы хотим увидеть ваш гуманизм": беженцы на стихийном митинге обратились к Европе
Топ-новости
Гендиректор "Горизонта": Директива о развитии двусторонних отношений Беларуси с Китаем подтверждает верно выбранный курс развития страны
Толще, чем "Война и мир". В окружении Лукашенко показали переданную ему к совещанию стопку документов
Лукашенко рассказал об ультиматуме Беларуси: требуют, чтобы мы стали как Украина
Лукашенко: белорусским путем работы в пандемию пошел весь мир
Лукашенко подписал Директиву о развитии двусторонних отношений с Китаем
Петришенко на Экономсовете СНГ проинформировал о предварительных итогах председательства Беларуси
Анна Гуськова выиграла бронзу этапа Кубка мира по лыжной акробатике
Снег, гололедица и до -10°С ожидается в Беларуси 4 декабря
КОММЕНТАРИЙ: Поговорить по сотовому и облучиться - правда или миф
Аналитик БИСИ: у белорусской молодежи четко сформирована национальная и гражданская идентичность
Вязович о недопуске на "Дакар": ситуация перешла грань, это не красит мировой спорт
Гайдукевич: пятый пакет санкций поможет нам принять ряд нужных решений
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1876 пациентов с COVID-19, выписаны 2201
МИД: аргументы Запада о подрыве Беларусью мира и безопасности в Европе абсолютно несостоятельны
Макей: недопустимы давление и двойные стандарты при оценке ситуации в Беларуси и других странах ОБСЕ
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж 30 лет Содружеству Независимых Государств Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.