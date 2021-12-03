Беларусь заявляет о важности развития Европы на принципах недискриминации и равных возможностей для всех государств

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Алейником 2-3 декабря приняла участие во встрече глав правительств государств - членов Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ) в городе Будва в Черногории. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

В ходе пленарной сессии саммита Сергей Алейник выступил за дальнейшее укрепление роли ЦЕИ как площадки для диалога и развития регионального сотрудничества, расширение контактов между странами-членами посредством укрепления транспортных связей, гармонизации торговых процедур, упрощения транзита, а также продвижения энергетической и цифровой взаимосвязанности.

Замминистра призвал усилить экономическое измерение ЦЕИ, развивать партнерства с другими международными организациями. Подчеркнута важная роль, которую Инициатива могла бы сыграть в сопряжении интеграционных процессов на европейском континенте.

Отмечена также необходимость наращивания сотрудничества в области науки и технологий.

Глава белорусской делегации акцентировал важность развития Европы после пандемии COVID-19 на принципах недискриминации, равных возможностей для всех государств, уважения их суверенитета и независимости, отказа от разделения искусственными стенами и барьерами, избавления от рудиментарных методов давления на других, таких как санкции и ограничения, которые противоречат международному праву.

Подчеркнуто, что такие меры, особенно экономического характера, нарушают право государств и народов на развитие, а также расширяют разрыв между странами Запада и Востока.

Акцентирована потенциально важная роль ЦЕИ в стабилизации ситуации, налаживании "мостов" и укреплении доверия между странами большой Европы.

В рамках саммита состоялась встреча главы белорусской делегации с генеральным секретарем ЦЕИ Роберто Антонионе, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества Беларуси и ЦЕИ.

Сергей Алейник также провел встречу с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге, на которой были обсуждены практические вопросы взаимодействия Беларуси и ВОЗ.

Кроме того, на полях саммита состоялись двусторонние встречи Сергея Алейника с главами иностранных делегаций.

ЦЕИ - межгосударственное объединение, созданное в 1989 году в целях развития регионального сотрудничества. В настоящее время в состав ЦЕИ входят 17 государств: Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Италия, Молдова, Польша, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия. Беларусь является членом ЦЕИ с 1996 года.-0-