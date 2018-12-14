Беларусь завершила переговоры со Швейцарией в рамках присоединения к ВТО

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Женеве состоялось подписание протокола со Швейцарией о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынки товаров и услуг в рамках присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

От Беларуси протокол подписал постоянный представитель при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич, от Швейцарии -постоянный представитель при ВТО и Европейской ассоциации свободной торговли Дидье Шамбове.

Швейцария стала 20-м членом ВТО, с которым Беларусь завершила переговоры по доступу на рынок. Всего в 2017-2018 годах аналогичные протоколы были подписаны с 10 членами ВТО.-0-