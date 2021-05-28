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28 мая 2021, 18:11

Беларусь зеркально объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов

Фото из архива
Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь зеркально объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника. Об этом БЕЛТА заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в ответ на вопрос, последуют ли ответные действия МИД Беларуси на высылку двух белорусских дипломатов из Литвы.

"Расцениваем сегодняшнее решение Вильнюса о высылке белорусских дипломатов как совершенно необоснованный шаг. Одно из логичных объяснений - в Литве сознательно повышают градус эскалации в отношениях с Беларусью, - сказал официальный представитель МИД. - Весьма прискорбно, что в результате таких, подчеркну, инициативных действий литовского руководства в итоге еще больше пострадают обычные граждане по обе стороны границы, так как затрудняется решение консульских и других насущных вопросов, не говоря уже о свободе передвижения, общения, контактов в смешанных семьях и так далее".

"Можно сколь угодно потом информационно это переворачивать, но в фактической истории этот шаг зафиксируется как ничем не мотивированная инициатива литовской стороны. Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника. Им предложено покинуть Беларусь в течение семи дней", - заявил Анатолий Глаз.

Белорусская сторона призывает литовских политиков отказаться от логики конфронтации, искусственного нагнетания напряженности в отношениях с соседями, которые наносят ущерб интересам граждан двух стран.-0-

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