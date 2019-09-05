Беларусь ждет от Монголии скорейшей ратификации межправсоглашения об экспортном кредите

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ожидает от монгольской стороны ускорения процесса ратификации межправительственного генерального соглашения о предоставлении экспортного кредита. Об этом шла речь на встрече министра иностранных дел Владимира Макея с заместителем министра иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг, находящейся в Беларуси для участия в международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-монгольских отношений, итоги прошедшего четвертого раунда двусторонних политических консультаций на уровне заместителей руководителей дипломатических ведомств двух стран.

Владимир Макей и Батмунхийн Батцэцэг. Фото МИД

"Отметив высокую динамику развития торгово-экономического сотрудничества, Владимир Макей выразил надежду на ускорение процесса ратификации монгольской стороной межправительственного генерального соглашения о предоставлении экспортного кредита, которое позволит обеспечить поставки в Монголию белорусской техники", - отметили в МИД.

Стороны подтвердили, что значительным импульсом для активизации двустороннего политического диалога на высшем и высоком уровнях, дальнейшего развития экономического взаимодействия между двумя странами станет реализация намерения монгольской стороны повысить уровень дипломатического представительства Монголии в Беларуси.-0-