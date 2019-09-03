Беларуси близка философия и стремление Межпарламентского союза укреплять мир и безопасность - Макей

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси близка философия Межпарламентского союза (МПС), стремление к укреплению мира и безопасности, формированию демократических международных отношений, заявил министр иностранных дел Владимир Макей на встрече с председателем МПС, сенатором Конгресса Мексики Габриэлой Куэвас Баррон. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства поблагодарил высокую гостью за визит и участие в международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий". Министр отметил, что в Беларуси заинтересованы в дальнейшей активизации отношений с МПС - старейшей и наиболее авторитетной в мире межпарламентской организацией.

"Нам близка философия МПС, стремление к укреплению мира и безопасности, формированию демократических международных отношений. Поэтому мы считаем важным активнее привлекать глобальное парламентское измерение в лице МПС к поиску ответов на глобальные вызовы и угрозы", - сказал Владимир Макей.

Министр проинформировал собеседницу об инициативе Президента Беларуси о возобновлении широкого международного диалога по вопросам международной безопасности, направленного на укрепление доверия и преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества по достижению Целей устойчивого развития в контексте уникального белорусского опыта в этой сфере. Владимир Макей подчеркнул, что одним из лидеров по достижению ЦУР в стране выступает белорусский парламент, и выразил уверенность, что опыт Беларуси будет востребован и на площадке МПС.

Межпарламентский союз в этом году отмечает свой 130-летний юбилей. Членами МПС являются парламенты 179 государств. В числе приоритетных вопросов на повестке дня МПС - укрепление мира и стабильности, роль парламентов в противодействии таким угрозам, как терроризм и распространение оружия массового уничтожения, а также гендерное равенство, права человека, межпарламентский диалог и сотрудничество, устойчивое развитие и др. Парламент Беларуси был принят в МПС в 1995 году. В состав белорусской делегации в МПС входят депутаты обеих палат парламента. Очередная, 141-я Ассамблея МПС пройдет с 13 по 17 октября 2019 года в Белграде (Сербия).-0-

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