Беларуси и России надо формировать новые отношения в сегодняшней сложной обстановке - эксперт

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России надо формировать новые отношения в сложной политической и экономической обстановке. Такое мнение высказала старший преподаватель кафедры международных отношений Академии управления при Президенте Юлия Абухович в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Эта встреча (переговоры Путина и Лукашенко в Сочи. - Прим. БЕЛТА) произошла в крайне сложной обстановке, в том числе международной. Мы с Россией сейчас находимся в одном положении, мы на одном фронте наступившей гибридной войны. И поэтому эта встреча, мне кажется, в первую очередь подтвердила, что Россия и Беларусь сегодня должны формировать новые отношения в этой сложной политической и экономической обстановке. Мы очень четко поняли, кто у нас дружественные, а кто недружественные соседи", - сказала Юлия Абухович.

По мнению политолога Алексея Дзерманта, встреча двух президентов стала символом союзничества и показала, что в отношении существующих угроз страны едины. Он добавил, что переговоры также стали сигналом для белорусского общества, что союз Беларуси и России не разрушен, а также для внешних сил, которые "очень нервничают, когда видят поддержку России".-0-