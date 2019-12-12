Беларуси и Вьетнаму принципиально важно придать дополнительный импульс в диалоге - Андрейченко

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и Вьетнаму принципиально важно придать дополнительный импульс своему диалогу. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко отметил, что Беларусь и Вьетнам связывают годы дружбы и взаимной поддержки. "Сегодня принципиально важно, чтобы хороший диалог, который развивается у нас все последние годы, продолжался, чтобы мы придавали ему дополнительный импульс", - сказал он.

Владимир Андрейченко

Большую работу в этом плане должны проводить и парламентарии, считает спикер. Так, по его словам, стороны заинтересованы больше внимания уделять торгово-экономическому сотрудничеству, в том числе на рынках АСЕАН и ЕАЭС, взаимодействию на межпарламентских площадках.

Нгуен Тхи Ким Нган

"Нам надо искать новые формы взаимодействия, которые будут позволять развиваться нашим экономикам, развивать наше сотрудничество по всем направлениям", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

Нгуен Тхи Ким Нган поблагодарила белорусскую сторону за теплый прием. Она отметила, что цель ее визита - развитие и углубление традиционной дружбы, многопланового сотрудничества между Беларусью и Вьетнамом, в том числе на уровне парламентов.-0-

Фото Оксаны Манчук