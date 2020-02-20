Беларуси в переговорах по присоединению к ВТО удалось сократить перечень несогласованных вопросов

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Женеве 18-19 февраля состоялся очередной раунд переговоров по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Состоялись двусторонние переговоры с рядом членов ВТО, включая страны ЕС, Канаду и Бразилию, по итогам которых удалось сократить перечень несогласованных вопросов по условиям доступа на рынки товаров и услуг", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.

Белорусскую делегацию на переговорах возглавлял первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко. В состав делегации вошли также заместитель министра юстиции Николай Старовойтов, заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч, заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц, представители министерств иностранных дел, экономики, сельского хозяйства и продовольствия, юстиции.

Во время визита в Женеву Андрей Евдоченко провел встречи с заместителем генерального директора ВТО Аланом Вулффом и председателем рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси - постоянным представителем Турции при ВТО Кемалем Маденоглу. Глава белорусской делегации проинформировал собеседников о принимаемых правительством Беларуси мерах по продвижению многостороннего переговорного процесса по присоединению к ВТО и подтвердил заинтересованность страны в скорейшем его завершении. Достигнута договоренность о проведении 13-го официального заседания рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси 24 марта в Женеве.-0-

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