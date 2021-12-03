"Белгидромет лучше прогнозы давал". Головченко о несбывшихся апокалиптических сценариях от "независимых" экономистов

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика Беларуси в текущем году показывает результаты выше оптимистических сценариев, которые закладывались правительством. Об этом премьер-министр Роман Головченко заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"До конца года осталось меньше месяца, мы уже видим его завершение. И видим, что по большинству показателей мы превысим те планки, которые сами для себя устанавливали. Несмотря на все апокалиптические прогнозы, которые вплоть до недавнего времени сыпались и продолжают сыпаться в наш адрес от так называемых независимых экономистов. Я бы на месте тех, кто этих экономистов оплачивает, снял бы их с довольствия, потому что прогнозы у нас раньше Белгидромет лучше давал, чем они экономические", - заявил Роман Головченко.

Он отметил, что текущий год изначально на этапе планирования оценивался как сложный. "И то, что выполняем его лучше, чем планировали в оптимистичном сценарии, дает определенный повод для гордости. Но не за себя, а за тех людей, которые живут и работают в этой стране. Каждый на своем посту, рабочем месте вносит вклад в это. Потому что достигнутые результаты действительно для нынешней ситуации очень серьезные", - сказал премьер-министр.

Он констатировал, что отмечается рост по всем показателям, которые характеризуют здоровье экономики: доходы населения, ВВП, цифры экспорта, сальдо, платежный баланс страны. Единственное, выше прогнозной цифры выросла инфляция, однако на данный момент этот процесс стабилизировался и в следующем году правительство рассчитывает выйти на значительно меньший показатель.

Премьер-министр отметил высокие показатели по экспорту отечественной продукции благодаря тому, что предприятия вовремя сориентировались в текущей конъюнктуре. "Наши предприятия везли и вывезли на себе фактически это чудо". Растет и доверие к банковской системе, о чем свидетельствует превышение: население на протяжении ряда месяцев является чистым продавцом валюты, отмечается прирост банковских вкладов как в белорусских рублях, так и в валюте.

"Конечно, есть недостатки, о которых мы тоже сегодня доложили. Мы не смогли должным образом сработать в сфере сельского хозяйства и строительства", - констатировал Роман Головченко.

Что касается сельского хозяйства, тому были объективные причины, в том числе погодные условия. "Недобор зерновых имеет место. Тем не менее сейчас наверстывает АПК и по продукции животноводства, молочной продукции, чтобы максимально подтянуться и выйти с неплохим результатом на конец года", - заявил премьер-министр.

На строительный сектор, по его словам, больше всего повлияла ситуация со слабой доступностью банковских кредитов для реализации строительных проектов, которая имела место особенно в первой половине текущего года. "Этот сектор находится под нашим пристальным вниманием. Знаем, что делать", - сказал Роман Головченко. Вместе с тем он обратил внимание, что спланированная на этот год программа жилищного строительства будет выполнена: "4 млн. кв.м жилья будут введены в эксплуатацию, в том числе 1 млн кв.м жилья с господдержкой".

"Но мы перед строительным сектором ставили более глобальные задачи. Вот здесь, к сожалению, сработать не получилось. Но будем исправляться", - добавил руководитель правительства.-0-