Беляев: оппозиционные силы передергивают смысл интеграции ради политических очков

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оппозиционные структуры, организуя акции против белорусско-российской интеграции, передергивают ее смысл ради политических очков. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев.

Эксперт обратил внимание, что оппозиция искажает смысл переговоров об углублении белорусско-российской интеграции. "Вопрос никогда не ставился так, как его подают оппозиционные структуры. Речь идет не об объединении государств, а о сближении позиций по определенным вопросам. В первую очередь это касается экономических систем, - пояснил Алексей Беляев. - Интеграцию в данном случае пытаются подменить включением, объединением, даже оккупацией, что полностью передергивает смысл происходящих процессов. Задача оппозиционных сил в данном случае - создать мифическую угрозу утраты суверенитета Беларуси в случае более тесных процессов взаимодействия с Россией. Понятно, что это делается для того, чтобы набрать очки".

"Структуры, которые организуют акции, преследуют политические цели, пытаются повысить свою узнаваемость, популярность, показать некую видимость активной деятельности. Между тем работа над сближением экономик, унификацией законодательства, созданием единых рынков ведется десятилетиями. Одномоментные попытки противодействия, без предложения альтернативных программ, экономически просчитанных ходов, не более чем хайп, попытка приобрести дешевую популярность. Но никак не конструктивная критика", - добавил эксперт.

Многолетнее экономическое, военно-политическое сотрудничество Беларуси и России находит продолжение в ЕАЭС и ОДКБ. "Когда речь идет об интеграции Беларуси и России, процессы надо рассматривать более широко. Это всегда первый шаг к более серьезной масштабной интеграции многостороннего типа. При этом ни в ОДКБ, ни в ЕАЭС не стоит вопрос об утрате суверенитета, объединении территорий стран-участниц", - отметил политолог. В таком контексте ажиотаж вокруг белорусско-российской интеграции выглядит еще более нездоровым.

По мнению политолога, в белорусском обществе попытки раскачать ситуацию путем провокаций, да еще в предпраздничное время, в преддверии Рождества, не вызовут поддержки. Не делает организаторов героями и то, что из-за их действий могут пострадать дети и молодые люди. Ведь в местах, куда они зовут на акции, сейчас как раз и проводятся новогодние детские мероприятия. "Втягивание детей, молодежи в подобные акции - это всегда нечто стоящее за гранью морали. Когда речь идет о политических играх, то ответственность на себя должны брать взрослые люди", - резюмировал Алексей Беляев.-0-

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