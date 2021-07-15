Беляев: Россия - наш ближайший союзник, поэтому президенты обсуждают вопросы безопасности во всех аспектах

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия - наш ближайший союзник, поэтому президенты обсуждают вопросы безопасности во всех аспектах. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал политолог Алексей Беляев, комментируя итоги встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь и Россия находятся в Союзном государстве, как отметил Владимир Путин, не теряя при этом суверенитета. Соответственно, мы имеем друг перед другом гораздо больше обязательств, чем другие страны, и одновременно гораздо больше возможностей для общения и сотрудничества. Поэтому сам факт встречи доказывает, что у Беларуси и России отношения особого рода, выделяющиеся на фоне всех других много- и двусторонних, - считает аналитик. - Безусловно, встреча была вызвана серьезными обстоятельствами. Не секрет, что Беларусь сейчас находится на полуосадном положении, подвергается серьезной атаке со стороны коллективного Запада. Россия - наш ближайший союзник, поэтому президенты обсуждают вопросы безопасности во всех аспектах. То, что не было громких итоговых заявлений, не значит, что не принято никаких решений. Решения были приняты, и лично мне кажется, что они касались как раз сферы безопасности. Такие решения не принято оглашать на публику".

Алексей Беляев считает показательной договоренность относительно газовой проблемы - на протяжении многих лет этот вопрос был определенным раздражителем.

"Но сегодня мы видим мировые тренды на повышение стоимости газа. Те же США в последний сезон вынуждены были торговать у себя газ по несколько тысяч долларов за тысячу кубометров. Для Беларуси цена в три, а то и в четыре раза ниже цен, сложившихся на европейском рынке. Безусловно, это показатель отсутствия разногласий между Беларусью и Россией в дан

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