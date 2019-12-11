Белоконев, Давыдько и Савиных возглавили профильные комиссии в новом парламенте

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Палате представителей избрали председателей 14 постоянных комиссий, передает корреспондент БЕЛТА.

Комиссию по законодательству возглавила депутат Светлана Любецкая. Ранее она занимала должность судьи Верховного суда.

Председателем Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту избран Валентин Семеняко, в прошлом председатель Зельвенского районного Совета депутатов. Новый руководитель комиссии по национальной безопасности - экс-глава Генштаба ВС Беларуси Олег Белоконев.

Руководство постоянными комиссиями по экономической политике и по бюджету и финансам доверено депутатам предыдущего созыва - Леониду Бричу и Людмиле Нижевич.

Комиссию по аграрной политике возглавил Николай Шевчук, ранее он руководил Полоцким райисполкомом.

Председателем Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы избран Николай Васильков, депутат Палаты представителей предыдущего созыва.

Председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько будет руководить комиссией по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации.

Игорь Марзалюк переизбран председателем Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке. Людмила Кананович возглавила комиссию по труду и социальным вопросам. В предыдущем созыве она была в ней зампредом.

Людмила Макарина-Кибак, как и в шестом созыве, будет руководить комиссией по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.

Председателем комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи избран депутат Игорь Комаровский. В предыдущем созыве он был заместителем председателя этой же комиссии.

Бывший глава Витебского горисполкома Виктор Николайкин будет руководить Постоянной комиссией по жилищной политике и строительству.

Андрей Савиных, ранее посол Беларуси в Турции, возглавил Постоянную комиссию по международным делам.-0-

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