Белорусская делегация на сессии в Париже призвала избегать политизации ЮНЕСКО

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация на 207-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО призвала государства - члены организации избегать ее политизации, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.

Белорусскую делегацию возглавляет посол Беларуси во Франции, постоянный представитель при ЮНЕСКО Игорь Фисенко. "В своем выступлении руководитель белорусской делегации призвал все государства-члены избегать политизации работы ЮНЕСКО и сосредоточить свою работу на содействии развитию науки, образования и культуры во всем мире, что соответствует мандату и духу ЮНЕСКО", - отметили в посольстве.

Выступая на пленарном заседании, постоянный представитель Беларуси отметил успешное проведение в июне 2019 года в Минске II Европейских игр и подчеркнул их большое значение для развития спорта, а также поддержания мира в регионе. Он отметил, что 3-4 сентября в Минске прошла международная конференция высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", организованная совместно Беларусью и Секретариатом ООН.

Сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО проходит 10-23 октября в штаб-квартире организации в Париже. Ее основной темой стали вопросы реформирования ЮНЕСКО, придание дополнительной динамики работе, а также подготовка предстоящей в ноябре 2019 года 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО и планирование бюджета на 2020-2021 годы.

Беларусь была избрана в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО во время 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2017 году.-0-