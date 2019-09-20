Белорусская делегация во главе с Семашко посещает Кемеровскую область

20 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Кемеровскую область с рабочим визитом прибыла белорусская делегация во главе с послом Беларуси в России Владимиром Семашко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

В состав делегации вошли также представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и ряда предприятий страны.

Состоялась встреча делегации с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. "Кузбасс сегодня - мощный динамично развивающийся регион с богатым промышленным потенциалом и открытый для инноваций во всех сферах деятельности, - отметил губернатор. - Очень надеемся, что эти преимущества будут оценены предприятиями Беларуси по достоинству, станут толчком к развитию новых направлений для взаимовыгодного сотрудничества".

Товарооборот Беларуси и Кемеровской области России за первое полугодие 2019 года составил $102,9 млн и увеличился в 2,6 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Кузбасс сотрудничает с Беларусью в угольной и металлургической промышленности, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, образования, культуры, спорта, молодежной политики и в социальной сфере. В регионе работают 2 тыс. 542 самосвала марки "БелАЗ".-0-