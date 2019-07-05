Белорусская резолюция войдет в Люксембургскую декларацию ПА ОБСЕ

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская резолюция "Стратегическое прогнозирование в областях науки, технологий и инноваций для устойчивого развития" войдет в Люксембургскую декларацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Руководитель парламентской делегации Беларуси Болеслав Пирштук на заседании общего комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде представил проект белорусской резолюции "Стратегическое прогнозирование в областях науки, технологий и инноваций для устойчивого развития". Документ получил единогласную поддержку участников заседания. "Подготовленный белорусской стороной проект резолюции войдет в Люксембургскую декларацию, принятие которой состоится 8 июля на заключительном пленарном заседании ежегодной сессии ПА ОБСЕ", - отметили в пресс-службе.

Проект резолюции по такой тематике рассматривается ПА ОБСЕ впервые. "В документе отражены вопросы стратегического прогнозирования наиболее вероятных достижений в областях науки, технологий и инноваций, позволяющего парламентам, правительствам и другим заинтересованным сторонам планировать политику, реализация которой должна принести максимальные социальные и экономические выгоды их странам и обществам", - подчеркнули в пресс-службе Палаты представителей.

Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Люксембурге с 4 по 8 июля. Ее основная тема - "Содействие устойчивому развитию в интересах укрепления безопасности: роль парламентов". Парламентарии обсуждают законодательные меры по укреплению международного сотрудничества и содействию устойчивому развитию как важной предпосылки для обеспечения мира и безопасности в регионе ОБСЕ. Сессия завершится выборами председателя ПА ОБСЕ, его заместителей, казначея и должностных лиц комитетов. Кроме того, будет принята Люксембургская декларация, содержащая рекомендации для 57 государств - участников ОБСЕ в области политики, безопасности, экономики, окружающей среды, прав человека и гуманитарных вопросов.-0-