Белорусские депутаты 5 мая рассмотрят законопроект об амнистии к 75-летию Победы

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" планируют рассмотреть депутаты в двух чтениях на очередном заседании 5 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Первое чтение предстоит поправкам в законы об оперативно-разыскной деятельности, о порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории.

Перечнем вопросов предусмотрена также ратификация межправительственного белорусско-казахстанского соглашения о сотрудничестве в области миграции, второго дополнительного протокола к Всемирной почтовой конвенции, проекта закона о присоединении Беларуси к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям.

Парламентарии рассмотрят и вопрос о декрете от 9 апреля 2020 года №1, которым ряд действующих декретов главы государства приводится в соответствие с новациями закона по вопросам совершенствования трудовых отношений от 18 июля 2019 года. Принятые ранее декреты откорректированы, исходя из изменений, внесенных этим законом в Трудовой кодекс, в том числе в связи с включением в него положений о применении контрактной формы найма.

Как сообщалось, законопроект по поручению Президента подготовил Верховный суд. В этом году круг лиц, подпадающих под амнистию, расширен. Так, в него включены несовершеннолетние, совершившие преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. На них будет распространяться эта мера, независимо от частей ст.328 Уголовного кодекса. При этом для осужденных будет задействован институт поручительства. Ходатайства будут рассматриваться только тогда, когда вместе с материалами дела поступят поручительства от близких родственников, что они возьмут на поруки детей и те будут на особом контроле. Поручители должны приложить конкретный перечень мер, как будут социализировать освобожденных.-0-