Белорусские депутаты осуждают действия Латвии в отношении русскоязычных журналистов

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянные комиссии Палаты представителей по международным делам и по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации приняли заявление в связи с принятием Государственной думой России обращения "К парламентам европейских государств в связи с репрессивными действиями властей Латвийской Республики в отношении русскоязычных журналистов". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

"В связи с принятием 23 декабря 2020 года Государственной думой Федерального собрания России обращения "К парламентам европейских государств в связи с репрессивными действиями властей Латвийской Республики в отношении русскоязычных журналистов" заявляем, что депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси присоединяются к осуждению действий властей Латвийской Республики, направленных на воспрепятствование осуществлению журналистами их профессиональной деятельности, ущемление интересов русскоязычного населения", - говорится в заявлении.

Парламентарии рассматривают такие действия как явно недружественные по отношению к Беларуси и России, подписавшим в 1999 году Договор о создании Союзного государства. "Мы выступаем за неукоснительное соблюдение обязательств в рамках международных правовых актов, гарантирующих право каждого на свободу выражать свое мнение, получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны государственных органов и независимо от государственных границ", - отмечается в документе.-0