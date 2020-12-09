9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты приглашены в качестве наблюдателей на парламентские выборы в Казахстане в январе будущего года. Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания, руководитель рабочей группы по сотрудничеству с парламентом Казахстана Светлана Любецкая сегодня во время круглого стола "Казахстан в современном мире. Фактор лидерства Н.А.Назарбаева", передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь и Казахстан связывают особые отношения дружбы и сотрудничества, схожие подходы в вопросах исторической памяти. Светлана Любецкая обратила внимание на важность дружбы лидеров двух государств, а также подчеркнула эффективность межпарламентского взаимодействия, о чем свидетельствует и приглашение на выборы.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев рассказал, что День первого президента Республики Казахстан - государственный праздник, который отмечается 1 декабря. Празднование было учреждено с целью признания достижений Нурсултана Назарбаева. "Мы стояли перед задачей построения молодого государства и выстраивания стратегии дальнейшего развития, бесконфликтной политики, и роль лидера страны была очень важна", - сказал дипломат. В начале строительства независимого государства реализовывалась формула "сначала экономика, потом политика". В Казахстане и сейчас идет процесс модернизации государства.

Посол также коснулся вопросов осуществления безопасности и преемственности курса развития новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. -0-