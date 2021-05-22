Белорусские депутаты провели онлайн-встречу с представителями Коммунистической партии Испании

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей приняли участие в онлайн-встрече с представителями Коммунистической партии Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие было посвящено обсуждению общественно-политической обстановки в Беларуси.

"Общественно-политическая ситуация в Беларуси стабилизировалась. Государственные и правоохранительные органы, система управления страной, социальная сфера - все работает в стандартном режиме", - сказал депутат Палаты представителей Сергей Клишевич.

Испанских коллег интересовал вопрос, какую роль в протестах сыграли СМИ и социальные сети. "Для аналогичных операций всегда используются соцсети, которые находятся вне национальной юрисдикции. В нашем случае это был Telegram - данная сеть впервые использовалась у нас именно для политических целей. Ранее через нее в основном продавали наркотики и распространяли детскую порнографию, так как алгоритмы сети считались защищенными. Именно с помощью данного мессенджера координировались уличные выступления, планы беспорядков, маршруты движения", - отметила депутат Палаты представителей Наталья Голуб.

Как добавил Сергей Клишевич, с такой ситуацией сталкивались многие государства. "Имеется некий критический период, около месяца, когда соцсети выступают в качестве основного инструмента дестабилизации. Работа с молодежью через социальные сети - это один из этапов их подготовки к деструктивным действиям. И социальные сети здесь действуют параллельно со СМИ, которые контролируются заказчиками этих действий. В нашем случае конкретно США и ЕС. Поэтому не всегда удается найти злоумышленников, тех, кто призывает к таким действиям, и ликвидировать такой канал. Думаю, есть необходимость всем вместе собраться и, возможно, на уровне ООН обсудить вопросы, как сегодня противостоять этой противоправной деятельности в социальных сетях", - констатировал парламентарий.

В целях установления диалога, а также формирования объективного восприятия нашей страны после проведения президентских выборов 13 февраля 2021 года была организована первая встреча представителей Коммунистической партии Испании с депутатами Палаты представителей в онлайн-формате. В ходе указанной встречи была достигнута договоренность продолжить диалог.

Сегодняшняя онлайн-встреча прошла при поддержке посольства Беларуси в Испании.-0-

Фото house.gov.by