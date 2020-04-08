Белорусские депутаты рассмотрят 9 апреля поправки в закон о здравоохранении

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей на заседании 9 апреля рассмотрит в первом чтении поправки в закон о здравоохранении. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении планируется также рассмотреть проекты об изменении законов о гидрометеорологической и ветеринарной деятельности, проинформировали в пресс-службе.

"Второе чтение предстоит поправкам в законы о лекарствах, о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения, о племенном деле в животноводстве", - добавили в Палате представителей.

Во время заседания будет рассмотрен вопрос о ратификации протокола, который вносит изменения в межправительственное белорусско-российское соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории страны.

Как сообщалось, поправки в закон о здравоохранении комплексно регламентируют вопросы цифровизации в этой сфере, возможность выдачи электронных рецептов, предусматривают аккредитацию медучреждений.-0-