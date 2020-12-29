Белорусские дипломаты при посещении китайской провинции Хайнань договорились о наращивании сотрудничества

29 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Делегация посольства Беларуси в Китае 24-26 декабря посетила провинцию Хайнань, где приняла участие в 5-й Международной выставке культурных индустрий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Пекине.

Во время поездки в провинцию состоялось несколько встреч с представителями государственных органов и деловых кругов. Так, в городе Хайкоу прошли консультации с заместителем начальника канцелярии внешних связей провинции Хайнань Лю Хунмэй, где обсуждались перспективы экспорта белорусской пищевой продукции на остров Хайнань. "Стороны подчеркнули готовность наращивания сотрудничества с использованием открытого накануне Культурно-информационного пункта Беларуси в Хайкоу. Китайская сторона официально пригласила белорусскую делегацию к участию в 1-й Китайской международной выставке потребительских товаров, запланированной на 7-10 мая 2021 года в Хайкоу", - говорится в сообщении посольства.

Кроме того, состоялась встреча с директором Международного бюро по содействию инвестиций города Хайкоу Чэнем Лянцзы, на которой стороны взаимно презентовали инвестиционный потенциал Беларуси и провинции Хайнань. Обоюдно была отмечена значимость установления более тесного сотрудничества с профильными институтами Беларуси, в частности Национальным агентством инвестиций и приватизации Республики Беларусь, а также проведения онлайн-конференций заинтересованных в сотрудничестве предприятий Беларуси и Китая.

Представители белорусского посольства также посетили Интегрированную консигнационную (бондовую) зону свободной торговли в Хайкоу. Стороны обменялись информацией о работе особых экономических зон в Беларуси и провинции Хайнань. Они позитивно оценили работу бизнес-кругов обеих стран по установлению более тесных связей между консигнационной зоной Хайкоу и ОЭЗ "Бремино-Орша" и продвижению открытия грузовой авиалинии Хайкоу - Орша.

В городе Санья провинции Хайнань белорусские представители приняли участие во встрече иностранных дипломатов с заместителем секретаря муниципального комитета КПК этого города, исполняющим обязанности мэра Бао Хунвэнем, а также в церемонии открытия 5-й Международной выставки культурных индустрий. Во время выставочных мероприятий презентован культурный и торгово-экономический потенциал Беларуси, а в докладе отмечена значимость недавнего подписания соглашения о побратимстве между Гродненской областью и провинцией Хайнань.

В завершение визита члены делегации встретились с директором пилотной бондовой зоны электронной коммерции города Санья Ван Дунцином. Стороны детально обсудили перспективы наращивания присутствия белорусских товаров на рынке провинции, в том числе с использованием современных инструментов коммерческой торговли. Китайская сторона выразила заинтересованность в расширении присутствия белорусской продукции на китайских торговых площадках, а также в открытии прямого авиарейса Санья - Минск.-0-