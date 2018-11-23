Белорусские и германские парламентарии договорились о новых форматах взаимодействия

23 ноября, Берлин /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Делегация рабочей парламентской группы Беларуси по сотрудничеству с германскими коллегами 20-23 ноября посетила ФРГ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Берлине.
Визит состоялся по приглашению германско-белорусской парламентской группы Бундестага. Делегацию возглавил руководитель белорусской рабочей группы, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Игорь Жук.
Белорусские парламентарии были приняты вице-президентом Бундестага Петрой Пау. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества и возможным форматам дальнейшего межпарламентского взаимодействия с членами германско-белорусской парламентской группы.
Вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, защиты окружающей среды и устойчивого развития обсуждались на встречах
с руководством и членами комитетов Бундестага по сельскому хозяйству и продовольствию, по окружающей среде, охране природы и безопасности ядерных реакторов.
Члены белорусской парламентской делегации провели также встречи в Бундесрате, Ведомстве федерального канцлера и Федеральном министерстве иностранных дел ФРГ. С парламентским госсекретарем Федерального министерства внутренних дел Штефаном Майером детально обсудили вопросы противодействия терроризму и нелегальной миграции.
В рамках визита белорусская парламентская делегация посетила федеральную землю Тюрингия, где прошли переговоры с председателем по старшинству тюрингского ландтага Элькой Хольцапфель и ознакомление с функционированием залоговой системы тары в Германии.-0-
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