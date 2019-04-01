Белорусские и китайские парламентарии обсудят в Минске перспективы сотрудничества

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 2 апреля состоятся переговоры спикера Палаты представителей Владимира Андрейченко с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Шэнь Юэюэ. Предметом обсуждения станут перспективы двустороннего сотрудничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Стороны обсудят состояние и перспективы белорусско-китайского межпарламентского сотрудничества, другие актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Парламентская делегация Китая прибывает в Беларусь сегодня. Визит продлится по 3 апреля.

Как сообщалось, согласно статистике белорусской стороны, в 2018 году объем товарооборота между Китаем и Беларусью должен превысить $3,5 млрд. Страны успешно реализуют инициативу "Один пояс и один путь". Беларусь является ее ключевым звеном с учетом осуществления на территории страны проекта создания Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", названного председателем КНР Си Цзиньпином жемчужиной Шелкового пути.-0-