Белорусские мебель и хрусталь как приданое для азербайджанских невест - Равков

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 12 апреля 2021
Минск Ясно +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:48 При стрельбе у парижской больницы погиб человек В мире
15:46 Шпаковский: цели польской политики относительно Беларуси не изменились, хотя методы стали изощреннее Общество
15:46 Определились победители республиканских соревнований по легкоатлетическим метаниям Спорт
15:43 Горячие линии по качеству услуг "Белтелекома" КГК проведет 13-16 апреля Общество
15:37 Кухарев потребовал ускорить темпы вакцинации населения от COVID-19 в Минске Регионы
15:33 Ради хайпа школьник из Витебска осквернил памятник героям войны Происшествия
15:33 Швед представил коллективу нового прокурора Витебской области Регионы
15:30 Первая плантация грецкого ореха появилась в Кировском районе Регионы
15:28 Кухарев потребовал активнее работать с инвестплощадками Минска Регионы
15:18 Бюст Гагарина установили в "космическом" агрогородке Беларуси Регионы
15:12 Кормовые добавки на рекордную сумму более Br7 млн продали на биржевых торгах Экономика
15:06 ЕЭК обновила перечни стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС Экономика
15:06 Сотрудники ГАИ пресекли почти 150 нарушений за два дня акции "Трезвый водитель" Общество
15:05 Серые журавли и дикие утки снова погибли в Херсонской области В мире
15:04 Авиация МЧС проводит мониторинг пожаров в экосистемах Общество
15:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 843 пациента с COVID-19, выписаны 600 Общество
14:55 Плановые отключения горячей воды в Гродно начнутся с 19 мая Регионы
14:52 При тушении пожара в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге погиб пожарный В мире
14:47 В Мозыре хулиган разрисовал три авто - возбуждено уголовное дело Происшествия
14:41 Более Br89,3 тыс. на открытие своего дела безработным Витебской области выделено за I квартал Регионы
14:35 Два года ограничения свободы получил могилевчанин за оскорбление сотрудников милиции Происшествия
14:28 Россия создаст новые детальные карты Луны для передвижения на ней космонавтов Технологии
14:26 В Бразилии построят новую статую Христа выше предыдущей В мире
14:17 Бухгалтер из Лиды похищала деньги со счетов предприятий Происшествия
13:55 Следователи устанавливают пострадавших от действий мошенницы из Столинского района Происшествия
13:46 В Санкт-Петербурге загорелось здание Невской мануфактуры В мире
13:38 Белорусские мебель и хрусталь как приданое для азербайджанских невест - Равков Политика
13:28 Союзные парламентарии подведут итоги проекта по реставрации Брестской крепости Общество
13:15 Доллар на торгах 12 апреля подорожал, евро и российский рубль подешевели Экономика
13:13 Арман-Маршалл Силла выиграл золото ЧЕ по таэквондо в Болгарии Спорт
Все новости
Все новости
Политика
12 апреля 2021, 13:38

Белорусские мебель и хрусталь как приданое для азербайджанских невест - Равков

Белорусская продукция пользуется спросом в Азербайджане, а мебель и хрусталь преподносят азербайджанским невестам в качестве приданого. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Андрей Равков в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал, какая еще продукция поставляется на рынок этой страны, как развивается белорусско-азербайджанское сотрудничество и какие вопросы будут обсуждаться во время предстоящего визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Баку.

- Андрей Алексеевич, как вы оцениваете белорусско-азербайджанское сотрудничество?

- Взаимодействие Беларуси с Азербайджаном поступательно развивалось на протяжении последней четверти века, с момента установления дипломатических отношений. За этот период мы прошли серьезный путь от хаотичных контактов между двумя небольшими республиками, находящимися на разных концах огромного бывшего Советского Союза, до поистине стратегического партнерства двух суверенных государств.

Однозначно можно сказать, что фундаментальную роль в этом сыграли теплые, доверительные отношения между лидерами наших стран Александром Лукашенко и Ильхамом Алиевым.

Основой сотрудничества, безусловно, выступает экономика. Не отстает и гуманитарная сфера: установлены крепкие связи между научными сообществами, успешно развивается взаимодействие в областях культуры, образования и здравоохранения.

Кроме того, важное значение имеет ставшая уже традиционной взаимная поддержка Беларуси и Азербайджана на международной арене.

- Какие самые актуальные вопросы в сегодняшней повестке дня во взаимодействии Беларуси и Азербайджана? Какие двусторонние проекты вы бы назвали в числе наиболее успешных?

- Главная задача, поставленная Президентом всей системе органов дипломатической службы, - развитие экспортно ориентированного торгово-экономического сотрудничества. В своей деятельности мы руководствуемся именно этой установкой.

В прошлом году товарооборот между Беларусью и Азербайджаном приблизился к полумиллиарду долларов. Азербайджан вошел в топ-15 крупнейших торговых партнеров Беларуси.

Успешно развивается сотрудничество в нефтяной сфере: азербайджанское сырье поступает на Мозырский НПЗ для последующей переработки.

С 2007 года на Гянджинском автомобильном заводе действует сборочное производство продукции белорусского машиностроения. За время сотрудничества на азербайджанской территории собрано более 11,5 тыс. белорусских тракторов, а также около 3,5 тыс. единиц техники МАЗ, "АМКОДОР", "Белкоммунмаш" и "Гомсельмаш".

Беларусь участвует в модернизации железнодорожной инфраструктуры Азербайджана, поставляя современные пассажирские поезда и локомотивы Stadler белорусско-швейцарского производства.

Хочу отметить, что у местного населения большой популярностью пользуется белорусская продовольственная продукция. Наши молочные и мясные продукты можно найти не только в сети магазинов "Белорусский", но и в любом крупном маркете Азербайджана.

- Как идет реализация договоренностей, достигнутых во время официального визита в ноябре 2018 года Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Беларусь?

- По результатам этого визита Президент Беларуси подписал соответствующий протокол поручений. Отрадно отметить, что практически все вопросы детально проработаны и реализованы. В настоящее время заминка есть лишь с проектом в транспортной сфере, возвращение к которому возможно только после снятия карантинных ограничений.

- Как COVID-19 сказался на развитии контактов между двумя странами?

- Не открою большого секрета, сказав, что пандемия оказала негативное влияние на интенсивность контактов на всех уровнях. Если в 2019 году состоялось около 100 взаимных визитов представителей ведомств, предприятий и деловых кругов двух стран, то в 2020 году их количество сократилось в разы, общение перешло в онлайн-режим. Серьезный ущерб нанесен туристической индустрии и пассажирским перевозкам.

Азербайджан выбрал такую стратегию борьбы с коронавирусом, при которой уже более года действует запрет на проведение массовых мероприятий. Люди отказались от широкого празднования свадеб, юбилеев и других знаменательных событий. По отзывам дилеров, это обстоятельство стало основной причиной падения экспорта продукции деревообработки и стеклянных изделий, а ведь именно белорусские мебель и хрусталь традиционно одно из лучших приданых для невесты, часто бывают ценными подарками.

- Какие основные вопросы планируется обсудить в ходе предстоящего визита Александра Лукашенко в Баку? Планируется ли подписание документов?

- Визит главы государства за рубеж - всегда очень ответственное и важное мероприятие. И это не только политическое событие. Во время его подготовки и проведения осуществляется ревизия имеющихся договоренностей, намечаются новые потенциальные векторы взаимодействия.

В рамках предстоящего визита планируется обсуждение широкого круга вопросов: промышленная кооперация, реализация текущих и перспективных проектов в области производства и поставок продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции, сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах. Планируется подписание ряда межведомственных документов и нескольких коммерческих контрактов.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Политика
Владимир Макей. Фото из архива Макей о призывах псевдопатриотов к санкциям: они совершают преступление против своего народа
Владимир Макей. Фото из архива "Достойно пера Жванецкого" - Макея рассмешила идея перенести заседания ТКГ в "нейтральную" Польшу
Владимир Макей. Фото из архива "Смешно и грустно" - Макей высказался о "паузе" в отношениях с Украиной и рассказал об СМС от посла
Владимир Макей. Фото из архива Макей об "аппаратных играх": никогда этим не занимался и не собираюсь
Владимир Макей. Фото из архива Иностранные спецслужбы пытались завербовать белорусских дипломатов - Макей
Владимир Макей. Фото из архива "Такого уровня падения людей я давно не видел" - Макей о сбежавших гражданах Беларуси
Главное
Фото из архива Лукашенко 13 апреля направится с визитом в Азербайджан
Белорусские аграрии провели сев ранних яровых более чем на половине площадей
12 апреля – Всемирный День авиации и космонавтики. Архивные фотографии БЕЛТА
Зачем копить, если можно купить! Квартиры в Minsk World – со скидкой до 100 евро за квадратный метр!
Топ-новости
"Мы смотрели на Гагарина, как на Бога!" - воспоминания о встрече с первым космонавтом
Арман-Маршалл Силла выиграл золото ЧЕ по таэквондо в Болгарии
Щекин: политическая обстановка вокруг Беларуси и в целом Союзного государства будет обостряться
За сутки в Беларуси зарегистрированы 843 пациента с COVID-19, выписаны 600
Шпаковский: цели польской политики относительно Беларуси не изменились, хотя методы стали изощреннее
Кухарев потребовал ускорить темпы вакцинации населения от COVID-19 в Минске
Около 10 тыс. призывников будут направлены в ряды белорусской армии этой весной
Белорусские мебель и хрусталь как приданое для азербайджанских невест - Равков
Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 13 апреля
Новые нормы для определения класса сложности объектов строительства приняты в Беларуси
Испытания энергосистемы Беларуси с отключением линий электропередачи с Литвой прошли успешно - "Белэнерго"
Имена более 31 тыс. погибших в военные годы установили в Гомельской области за 11 лет
Беларусь заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Пакистаном - Каранкевич
В Минске будут судить мужчину, обучавшего в Telegram противодействию милиции
Минздрав: в ремонте находится 3,8% высокотехнологичного оборудования
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.