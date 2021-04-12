Белорусские мебель и хрусталь как приданое для азербайджанских невест - Равков

Белорусская продукция пользуется спросом в Азербайджане, а мебель и хрусталь преподносят азербайджанским невестам в качестве приданого. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Андрей Равков в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал, какая еще продукция поставляется на рынок этой страны, как развивается белорусско-азербайджанское сотрудничество и какие вопросы будут обсуждаться во время предстоящего визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Баку.

- Андрей Алексеевич, как вы оцениваете белорусско-азербайджанское сотрудничество?

- Взаимодействие Беларуси с Азербайджаном поступательно развивалось на протяжении последней четверти века, с момента установления дипломатических отношений. За этот период мы прошли серьезный путь от хаотичных контактов между двумя небольшими республиками, находящимися на разных концах огромного бывшего Советского Союза, до поистине стратегического партнерства двух суверенных государств.

Однозначно можно сказать, что фундаментальную роль в этом сыграли теплые, доверительные отношения между лидерами наших стран Александром Лукашенко и Ильхамом Алиевым.

Основой сотрудничества, безусловно, выступает экономика. Не отстает и гуманитарная сфера: установлены крепкие связи между научными сообществами, успешно развивается взаимодействие в областях культуры, образования и здравоохранения.

Кроме того, важное значение имеет ставшая уже традиционной взаимная поддержка Беларуси и Азербайджана на международной арене.

- Какие самые актуальные вопросы в сегодняшней повестке дня во взаимодействии Беларуси и Азербайджана? Какие двусторонние проекты вы бы назвали в числе наиболее успешных?

- Главная задача, поставленная Президентом всей системе органов дипломатической службы, - развитие экспортно ориентированного торгово-экономического сотрудничества. В своей деятельности мы руководствуемся именно этой установкой.

В прошлом году товарооборот между Беларусью и Азербайджаном приблизился к полумиллиарду долларов. Азербайджан вошел в топ-15 крупнейших торговых партнеров Беларуси.

Успешно развивается сотрудничество в нефтяной сфере: азербайджанское сырье поступает на Мозырский НПЗ для последующей переработки.

С 2007 года на Гянджинском автомобильном заводе действует сборочное производство продукции белорусского машиностроения. За время сотрудничества на азербайджанской территории собрано более 11,5 тыс. белорусских тракторов, а также около 3,5 тыс. единиц техники МАЗ, "АМКОДОР", "Белкоммунмаш" и "Гомсельмаш".

Беларусь участвует в модернизации железнодорожной инфраструктуры Азербайджана, поставляя современные пассажирские поезда и локомотивы Stadler белорусско-швейцарского производства.

Хочу отметить, что у местного населения большой популярностью пользуется белорусская продовольственная продукция. Наши молочные и мясные продукты можно найти не только в сети магазинов "Белорусский", но и в любом крупном маркете Азербайджана.

- Как идет реализация договоренностей, достигнутых во время официального визита в ноябре 2018 года Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Беларусь?

- По результатам этого визита Президент Беларуси подписал соответствующий протокол поручений. Отрадно отметить, что практически все вопросы детально проработаны и реализованы. В настоящее время заминка есть лишь с проектом в транспортной сфере, возвращение к которому возможно только после снятия карантинных ограничений.

- Как COVID-19 сказался на развитии контактов между двумя странами?

- Не открою большого секрета, сказав, что пандемия оказала негативное влияние на интенсивность контактов на всех уровнях. Если в 2019 году состоялось около 100 взаимных визитов представителей ведомств, предприятий и деловых кругов двух стран, то в 2020 году их количество сократилось в разы, общение перешло в онлайн-режим. Серьезный ущерб нанесен туристической индустрии и пассажирским перевозкам.

Азербайджан выбрал такую стратегию борьбы с коронавирусом, при которой уже более года действует запрет на проведение массовых мероприятий. Люди отказались от широкого празднования свадеб, юбилеев и других знаменательных событий. По отзывам дилеров, это обстоятельство стало основной причиной падения экспорта продукции деревообработки и стеклянных изделий, а ведь именно белорусские мебель и хрусталь традиционно одно из лучших приданых для невесты, часто бывают ценными подарками.

- Какие основные вопросы планируется обсудить в ходе предстоящего визита Александра Лукашенко в Баку? Планируется ли подписание документов?

- Визит главы государства за рубеж - всегда очень ответственное и важное мероприятие. И это не только политическое событие. Во время его подготовки и проведения осуществляется ревизия имеющихся договоренностей, намечаются новые потенциальные векторы взаимодействия.

В рамках предстоящего визита планируется обсуждение широкого круга вопросов: промышленная кооперация, реализация текущих и перспективных проектов в области производства и поставок продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции, сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах. Планируется подписание ряда межведомственных документов и нескольких коммерческих контрактов.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-